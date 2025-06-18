Otomotiv endüstrisini buluşturan Automechanika İstanbul, 12 Haziran’da yaklaşık 1.500 katılımcı ile 18’inci kez kapılarını açtı. Sanayide dijitalleşme, otomasyon ve ileri teknoloji çözümlerinin ön plana çıktığı fuarda yoğun ilgi gören Alpet Madeni Yağları, enerji verimliliği kapsamında hayata geçirdiği uygulamaları ve akıllı üretim alanlarında geliştirdikleri ürün ve projelerini tanıttı. Genişleyen dağıtım ağı, güçlenen organizasyon yapısı ve büyüme hedefleriyle sektörün en dikkat çeken markalarından biri olan Alpet Madeni Yağları standı, dört gün boyunca çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Alpet Madeni Yağları Genel Müdürü Ahmet Oral, Automechanika İstanbul Fuarı kapsamında Ekovitrin Yayın Koordinatörü Ali Karabaş’a yaptığı değerlendirmede, ihracat hedeflerinden büyüme stratejilerine kadar birçok önemli konuya değindi. Oral, Alpet’in global pazarlardaki güçlü varlığına dikkat çekerek, önümüzdeki dönemde şirketin hedeflerinin daha da büyüdüğünü vurguladı. 22 ülkeye ihracat

Madeni yağ pazarının güçlü oyuncularından Alpet Madeni Yağları’nın Genel Müdürü Ahmet Oral, yeni dönemde yeni pazarlara ulaşmayı hedeflediklerini dile getirerek, “Bugün dünyanın 22 ülkesine ihracat yapan bir şirket olarak, geleceğin mobilite ve enerji dünyasına yön veren markalarından biri olmayı ve ihracat ağımızı genişleterek, ülkemizi global arenada en iyi şekilde temsil etmeyi arzuluyoruz. Yıllık 40 bin ton kapasiteli madeni yağ ve gres fabrikamızda çok farklı segmentlerde üretim yapan bir güce sahibiz. Ar-Ge çalışmalarımızı sürekli geliştirerek, yönümüzü yeni yatırımlara ve fırsatlara çeviriyoruz. Önümüzdeki üç sene boyunca, her yıl hacimsel olarak iki kat büyüme gibi bir hedefimiz var. Petrol Sanayi ve Emobilite Derneği (PETDER) rakamlarının ortaya koyduğu sonuçlardan hareketle 2027 yılında en büyük beş madeni yağ şirketi arasında yer alacağımıza inanıyoruz” dedi.

Automechanika İstanbul’un dönüşüm sürecini ve büyüme stratejilerini paydaşlarına aktarmak konusunda önemine değinen Oral, şöyle devam etti: “Standımızı ziyaret eden tüm misafirlerimizle yalnızca ürün kalitemizi değil; Zeren Group’un enerjisi ve desteğiyle sektördeki konumumuzu daha da yukarıya taşımak için hayata geçireceğimiz uygulamalarımızı da paylaşma fırsatı bulduk. Şirketlerin, mevcut müşterileri ve potansiyel iş ortaklarıyla buluştuğu bu küresel fuarda bu yıl da yer almaktan büyük mutluluk duyduk.”