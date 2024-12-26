Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik İstatistiklerine göre, ocak-kasım aylarında yurt dışı yük taşımalarının yüzde 24’ü Rusya limanları ile yapıldı. Bu dönemde Türkiye limanlarında 3 milyon 923 bin ton Rusya’ya ihracat yükü, 83 milyon 246 bin ton da Rusya’dan ithalat yükü elleçlendi. Böylece toplam yurt dışı yük elleçlemelerinin yüzde 24’ünü, yaklaşık 87 milyon 170 bin ton ile Rusya ihracat ve ithalat yükleri oluşturdu.

Deniz yolu üzerinden kapıdan kapıya teslimat

Türkiye-Rusya arasındaki yük taşımacılığının önemli oyuncularından Almark Logistics, deniz yolu taşımalarında kapıdan kapıya teslimat hizmetiyle öne çıkıyor. Şirketin Genel Müdürü Onur Güvenler, birçok lojistik firmasının Rusya’da sadece limanlara kadar hizmet verdiğini belirtti.

Almark Logistics’in ise Rusya’daki şirketi, güçlü altyapısı ve yaygın lojistik ağı sayesinde, taşıdığı yükleri limanlardan alarak ülkenin ticaret ve sanayi merkezlerine götürdüğünü vurgulayan Güvenler, “Rusya’daki şirketimiz sayesinde Avrasya coğrafyasında etkili bir yapılanma oluşturduk. İhracatçı ve ithalatçılarımız için özel rotalar belirledik. Yüklerimizi kapıya kadar teslim ediyoruz. Müşterilerimize büyük kolaylık ve avantajlar sağlıyoruz.” dedi.

“Rusya’nın her noktasına ulaşıyoruz”

Güvenler, Ambarlı, Mersin, İzmir ve İzmit limanları ile Rusya’nın Novorossiysk ve Saint Petersburg limanları arasında taşımacılık hizmeti verdiklerini anlattı.

Moskova, Krasnodar, Kazan, Rostov, Yekaterinburg gibi önemli ticaret merkezleri başta olmak üzere Rusya’nın tüm şehirlerine ulaştıklarına dikkati çeken Güvenler, “20’lik, 40’lık ve 45’lik olmak üzere her tip konteyner taşıyabiliyoruz. Deniz yolundaki operasyonlarımız başarıyla ilerliyor. Ortalamada Novorossiysk Limanı’na 3 günde, Saint Petersburg Limanı’na 12-15 günde ulaşıyoruz. Sonrasında kara yolu ile kapıya teslimat gerçekleştiriyoruz.” bilgilerini paylaştı.

Güvenler, deniz yolu taşımalarında ana güzergâhları Rusya olsa da globalde etkinliklerini hızla artırdıklarını, başarılı operasyonları sayesinde özellikle Avrupa ve İngiltere taşımalarında ciddi büyüme kaydettiklerini de sözlerine ekledi.