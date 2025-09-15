53 yaşındaki Selen, yaklaşık 10 aydır vekâleten yürüttüğü görevini bugünden itibaren resmen devralacak ve 4 bin 200 kişilik kurumun yönetiminden sorumlu olacak. Böylece Almanya’da ilk kez göçmen kökenli bir isim, ülkenin iç istihbarat kurumunun başına geçmiş oldu.

İstanbul’da Doğdu, Köln’de Hukuk Okudu

1973 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Selen, gazeteci olan ailesinin görevi nedeniyle 4 yaşında Almanya’ya taşındı. Köln Üniversitesi’nde hukuk eğitimi aldıktan sonra İçişleri Bakanlığı ve Federal Kriminal Dairesinde (BKA) idari avukat olarak çalıştı.

Terörle Mücadelede Uzman

Ocak 2019’dan bu yana Anayasayı Koruma Teşkilatı’nda başkan yardımcısı olarak görev yapan Selen, uluslararası terörizm ve aşırıcılıkla mücadele konularındaki uzmanlığıyla tanınıyor. Alman kamuoyunda, özellikle radikal gruplarla mücadeledeki etkin çalışmalarıyla öne çıkmış bir isim.