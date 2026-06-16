Oylamada ABD sanayi ürünlerine uygulanan gümrük vergilerinin kaldırılmasını öngören düzenleme 440 oyla kabul edilirken, 151 milletvekili karşı oy kullandı ve 50 parlamenter çekimser kaldı.

Kabul edilen düzenleme ile birlikte, ABD ile Avrupa Birliği arasında geçtiğimiz yıl varılan ticaret uzlaşması hukuki zemine oturtulmuş oldu. Anlaşma kapsamında ABD’nin Avrupa menşeli ürünlere uyguladığı gümrük vergilerinin yüzde 15 ile sınırlandırılması, AB’nin ise ABD sanayi ürünlerine uyguladığı vergileri kaldırması öngörülüyor.

Ayrıca AB’nin ABD tarım ürünlerine yönelik pazar erişimini kolaylaştırması da anlaşmanın önemli başlıkları arasında yer alıyor.

“Uygulama yakından izlenecek”

Avrupa Parlamentosu Ticaret Komitesi Başkanı Bernd Lange, anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, metnin “mükemmel olmadığını ancak güçlendirildiğini” belirterek, uygulamanın yakından takip edileceğini ifade etti.

Lange, olası ihlallere karşı Avrupa Parlamentosu’nun süreci denetleyeceğini vurguladı.

Geri adım halinde askıya alma mekanizması

Anlaşma kapsamında dikkat çeken bir diğer madde ise koruma mekanizmaları oldu. Buna göre ABD’nin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda AB Komisyonu anlaşmayı askıya alma yetkisine sahip olacak.

Düzenlemenin 2029 yılı sonuna kadar yürürlükte kalacağı, şartlara göre uzatılabileceği belirtildi.

Süreç devam ediyor

Avrupa Parlamentosu’ndan geçen düzenlemenin yürürlüğe girmesi için AB üyesi ülkelerin hükümetleri tarafından da onaylanması gerekiyor. Ancak daha önce müzakerelerde uzlaşma sağlandığı için bu adımın büyük ölçüde formalite olduğu değerlendiriliyor.