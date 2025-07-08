Almanya Dışişleri Bakanlığı, Çin ordusuna ait bir savaş gemisinin, Avrupa Birliği'nin (AB) Kızıldeniz’de yürüttüğü "Aspides" görevi kapsamında keşif uçuşu gerçekleştiren bir Alman askerî uçağına lazer tutarak tacizde bulunduğunu açıkladı. Yaşanan olayın ardından Çin'in Almanya Büyükelçisi Deng Hongbo’nun Bakanlığa çağrıldığı bildirildi.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, AB öncülüğünde yürütülen Aspides misyonunun, Yemen açıklarında ticari gemilerin güvenliğini sağlamak amacıyla faaliyet gösterdiği hatırlatıldı. Açıklamada, Çin donanmasına ait bir fırkateynin, görev başındaki Alman keşif uçağına herhangi bir ön uyarı yapmadan lazer ışığı tutarak tacizde bulunduğu kaydedildi. “Alman personelinin hayatını riske atan ve operasyonun seyrini tehlikeye sokan bu tür eylemler asla kabul edilemez” ifadelerine yer verildi.

Alman uçağına lazer tacizi Yemen açıklarında yaşandı

Alman medyasında yer alan haberlere göre olay, Alman keşif uçağının Yemen açıklarında seyreden bir Çin fırkateyninin yakınından geçtiği sırada meydana geldi. Çinli gemi mürettebatının, uçağın geçişine dair herhangi bir uyarı yapmadan lazer ışığı kullanarak tacizde bulunduğu belirtildi. Uzmanlar, bu tür lazerlerin pilotlarda geçici körlük ve yön kaybı gibi ciddi sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

AB'nin Kızıldeniz'deki "Aspides" operasyonunda 700’e yakın Alman askeri görev yapıyor. Operasyonun amacı, özellikle Yemenli Husi milisler tarafından ticaret gemilerine yönelik tehditleri engelleyerek küresel ticaret rotalarının güvenliğini sağlamak.

Benzer kriz 2018'de ABD ile Çin arasında yaşanmıştı

Kızıldeniz'deki bu gerilim, 2018 yılında ABD ile Çin arasında yaşanan benzer bir olayı da akıllara getirdi. O dönem, Çin’in Cibuti’deki askeri üssünden ABD Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklara lazer tutulduğu iddia edilmiş, olayda birkaç pilotun hafif yaralandığı bildirilmişti. ABD yönetimi bu durumu resmen protesto ederken, Çin iddiaları reddetmişti.

Cibuti’deki üs, Çin’in denizaşırı ilk askeri üssü olarak 2017’de açılmış ve uluslararası askeri dengeler açısından büyük yankı uyandırmıştı.

Çin’den henüz resmi açıklama yok

Almanya’nın diplomatik girişimi sonrası gözler Pekin yönetimine çevrilmiş durumda. Çin makamlarından konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak olayın, Çin ve Avrupa Birliği ülkeleri arasında Kızıldeniz’deki askeri faaliyetlerin güvenliği ve koordinasyonu konularında yeni tartışmaları gündeme getirmesi bekleniyor.