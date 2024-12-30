Hükümet sözcüsü, Musk’ın sosyal medya üzerinden ve basındaki çıkışlarıyla Almanya'da Şubat ayında yapılacak federal seçimleri etkilemeye çalıştığını belirtti. Sözcü, “Elon Musk'ın federal seçimleri etkilemeye çalıştığı gerçekten de doğru. Ancak düşünce özgürlüğü, en saçma iddiaları bile kapsar” dedi.

AfD’ye Açık Destek ve Seçimlere Müdahale Suçlaması

Musk’ın, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı “Almanya’yı yalnızca AfD kurtarabilir” paylaşımı, Almanya’da geniş yankı uyandırdı. Hükümet sözcüsü, Musk’ın bu paylaşımının aşırı sağcı ve "şüpheli politikalarla" incelenen bir partiye destek anlamı taşıdığını ve seçimlere müdahale girişimi olduğunu ifade etti.

Musk’ın bu açıklamalarını düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendiren sözcü, “Ne de olsa düşünce özgürlüğü, aynı zamanda en büyük saçmalıkları da kapsıyor” diyerek eleştirilerini dile getirdi.

Musk’tan Koalisyon Eleştirisi ve Scholz’a İstifa Çağrısı

Musk, Almanya'nın mevcut koalisyon hükümetine yönelik eleştirilerini de sürdürdü. Aralık ayında bir aracın Berlin'deki Noel pazarına dalarak trajik bir olay yaşanmasının ardından, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’a istifa çağrısında bulunmuştu. Musk’ın bu çıkışı, Almanya’nın iç politikalarına yönelik müdahale olarak yorumlandı.

AfD İçin "Son Umut Kıvılcımı" Tanımlaması

Musk, Almanca olarak Welt am Sonntag gazetesinde yazdığı bir köşe yazısında AfD’yi “Almanya için son umut kıvılcımı” olarak nitelendirdi. Ayrıca, Almanya’nın muhafazakâr kanadının başbakan adayı Friedrich Merz’i eleştiren sağcı aktivist Naomi Seibet’in mesajını yeniden paylaşarak AfD’ye olan desteğini açıkça pekiştirdi.

Musk: "Önemli Bir Yatırımcı Olarak Açıklama Hakkım Var"

Musk, Almanya’daki siyasi konulara yönelik açıklamalarını savunarak, ülkede önemli bir yatırımcı olduğu için bu tür yorumlarda bulunma hakkına sahip olduğunu ifade etti. Ancak bu söylemler, Almanya'da demokrasi ve bağımsız seçim süreçleri konusunda hassasiyetlerin yeniden gündeme gelmesine yol açtı.

Elon Musk’ın açıklamaları, Almanya’daki seçim atmosferine tartışmalı bir boyut kazandırırken, hükümet yetkililerinin ve kamuoyunun dikkatini seçimlere dış müdahale ihtimaline yöneltti.