Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemleri (K-AUS) Test ve Uygulama Koridorunun lansman ve test başlangıç töreninde konuştu. Bakan Uraloğlu, projenin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü, TÜRKSAT ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi’nin ortak çalışmasıyla hayata geçtiğini kaydetti.



Daha güvenli, daha konforlu, daha verimli seyahat

İnternetin ve otonom araç teknolojilerinin hızla yaygınlaştığı bu dönemde, ulaşım artık sadece yol ve araçtan ibaret olmadığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Araçların birbirleriyle, altyapıyla ve her şeyle (V2X) akıllıca haberleştiği bir ekosistem haline geldi. Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemleri de araçlar ile altyapı unsurları arasında kablosuz haberleşme yoluyla karşılıklı veri paylaşımını mümkün kılan ileri teknoloji sistemler bütünü olarak tam da bu ihtiyacı karşılıyor"



Bu sistemle sürücülere yol, trafik ve çevre şartlarına ilişkin anlık ve konuma duyarlı bilgiler ulaştırdıklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, "Böylece seyahat daha güvenli, daha konforlu, daha verimli ve çevre dostu hale getiriyoruz." şeklinde konuştu.

Hasdal Kavşağı ve İstanbul Havalimanı Arasında 40 Kilometrelik Güzergah

Uraloğlu, "Bugün, Hasdal Kavşağı ile İstanbul Havalimanı arasında yaklaşık 40 kilometrelik bir güzergahta, Türkiye’de kooperatif akıllı ulaşım sistemlerinin gerçek trafik şartlarında bütüncül olarak uygulandığı ilk saha örneğini devreye alıyoruz. Bu, sadece bir pilot proje değil; ülkemizin yerli ve milli akıllı ulaşım vizyonunun mihenk taşı, beyni ve geleceğe uzanan yol haritasıdır. Burada atılan her adım, Türkiye’nin akıllı ulaşım altyapısının temelini güçlendirecek ve yarınlara ışık tutacaktır" dedi.



"Yerli ve milli imkanlarla yol kenarı üniteleri ve araç içi ünitelerini tesis ettik"

Uraloğlu, test ve uygulama sürecine başladıkları söz konusu koridorda değişken mesaj işaretleri ve meteorolojik bilgi istasyonları gibi geleneksel Akıllı Ulaşım Sistemleri bileşenleri ile K-AUS altyapısını entegre ettiklerini söyledi. Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yerli ve milli imkanlarla yol kenarı üniteleri ve araç içi ünitelerini tesis ettik. Kamera sistemleri, plaka tanıma sistemleri, değişken mesaj işaretleri ile lidar, radar, loop ve Bluetooth tabanlı araç algılayıcıları gibi bileşenleri de güzergah boyunca devreye aldık."

"Türkiye’de Ulaşım Alanında İlk Kez 5G Baz İstasyonları Kurarak Sistem Optimizasyon Çalışmalarına Başladık"

Koridor üzerinde tesis edilen fiber optik kablo haberleşme altyapısı ve network bileşenlerini yüksek kapasiteli veri iletimini sağlayacak şekilde yapılandırdıklarını belirten Bakan Uraloğlu, "Ayrıca Türkiye’de ulaşım alanında ilk kez 5G baz istasyonları kurarak sistem optimizasyon çalışmalarına başladık. 5G haberleşme altyapısı sayesinde düşük gecikmeli ve yüksek bant kapasitesi ile veri iletişimi sağlayacağız. Söz konusu koridorumuzda test edilecek servisler arasında: Yol Çalışması Uyarı Servisi, Yavaş veya Duran Araç Uyarısı Servisi, Araç İçi Trafik İşaretleri ve Hız Limiti Servisi, Hava Şartları Uyarı Servisi, Acil Durum Aracı Yaklaşıyor Uyarısı Servisi gibi birçok kritik uygulama yer alıyor." açıklamasında bulundu.

Tüm bu verilerin yerli ve milli olarak geliştirdikleri Merkezi Yazılım Platformu tarafından tek bir çatı altında toplanacağını söyleyen Uraloğlu, "Yapay zekâ destekli görüntü işleme ile olaylar otomatik algılanacak ve milisaniyelerle sürücülere iletilecektir. Mobil uygulamamızla da yol kullanıcılarımız anlık bilgilere kolayca ulaşabileceklerdir" dedi.

5G teknolojisi 31 Mart’ta tanıtılacak

Projenin yerli ve milli olmasının önemine değinen Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Çünkü yüksek teknoloji kullanan sistemlerin yazılım ve donanımının kendi imkânlarımızla üretilmesi, hem stratejik bağımsızlığımızı güçlendiriyor hem de ülkemizin teknoloji birikimini artırıyor. İnşallah 31 Mart günü de Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrif edeceği özel bir törenle de 5G’ye geçişimizi milletimizle paylaşacağız. Ardından, 1 Nisan 2026’da da ilk sinyali alarak milletçe bu yüksek hızı tecrübe edeceğiz. Bu koridorda kurduğumuz 5G altyapısı da aslında bu büyük geçişin ilk somut adımlarından biridir. Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemlerimiz, 5G’nin düşük gecikme ve yüksek bant genişliği sayesinde milisaniyeler içinde veri alışverişi yapacak, böylece hem bu projemiz hem de gelecekteki tüm akıllı ulaşım uygulamalarımız çok daha güçlü ve kesintisiz çalışacaktır."

Projenin sadece İstanbul’la sınırlı kalmayacağını söyleyen Bakan Uraloğlu, test süreçlerinin başarılı tamamlanmasının ardından sistem hızla yaygınlaşacağını belirtti.

Bakan Uraloğlu, Ankara Çevre Otoyolu’nda 2. Faz uygulamalarına geçeceklerini belirterek "Bu fazda, 110 km ana gövde, bağlantı yolları ve kavşak kollarından oluşan erişme kontrollü otoyolda, 1. Faz senaryolarına ilave olarak; trafik kazası bilgisinin paylaşılması, ani fren uyarısı, çarpışma riski uyarısı, trafik sıkışıklığı uyarısı, kuyruk sonu uyarısı, aktif yaya ve bisikletli koruma, ekonomik sürüş önerileri, acil durum aracı aktif yönetimi, tehlikeli yük taşıma uyarısı, okul bölgesi uyarısı ve daha birçok ileri seviye servis devreye girecek" dedi.

Uraloğlu ayrıca, yakıt ve elektrik şarj istasyonu ortak ödeme ve rezervasyonu, ücret toplama sistemleri entegrasyonları ve yerli navigasyon servisleri gibi ek uygulamalar da planladıklarını dile getirdi. Uraloğlu, "Böylece Ankara’da daha karmaşık trafik senaryoları altında sistemin kabiliyetlerini genişleteceğiz." şeklinde konuştu.

"15 Bin Kilometre Karayolu Ağına Fiber Kablo Tesis Edilmesini Planlayarak Çalışmalara Aşama Aşama Devam Ediyoruz"

Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemleri yeni bir başlangıç olsa da akıllı ulaşım sistemlerinin uzun yıllardır Karayollarında hizmet verdiğini söyleyen Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Şu anda Karayolları Genel Müdürlüğümüzün sorumluluk alanında; 3 bin 128 adet sinyalizasyon, 4 bin 874 adet kamera, 146 adet meteoroloji istasyonu, 706 adet değişken mesaj işareti ve Bin 52 adet değişken trafik işareti aktif olarak görev yapıyor. Ayrıca Bin 169 adet trafik uyarmalı sistem ile kavşaklardaki dur-kalk sayılarını ve bekleme sürelerini azaltarak hem yakıt tasarrufu sağlıyor hem de karbon emisyonunu düşürüyoruz. Yollarımızdaki haberleşme altyapımızı da sürekli güçlendiriyoruz ve bugün yollarımızda 7 bin 876 kilometrelik fiber optik kablo haberleşme altyapısı tesis etmiş durumdayız. Ve ilk etapta toplam 15 bin kilometre karayolu ağına fiber kablo tesis edilmesini planlayarak çalışmalara aşama aşama devam ediyoruz."

Asıl meselenin bu teknolojilerin insan hayatına dokunduğu yerde olduğunu dile getiren Bakan Uraloğlu, "Bakın yolda aniden meydana gelen bir kaza, gizli buzlanma, birden yola fırlayan bir canlı, yavaşlayan veya duran bir araç, yola düşen bir nesne Bunlar bazen en dikkatli sürücünün bile gözünden kaçabiliyor. Bu sistem sayesinde tüm bu istenmeyen durumları minimize edeceğiz. Yollarda stresten ve tedirginlikten uzak, çok daha güvenli ve huzurlu bir seyahat imkânı sunacağız. Özellikle büyük şehirlerdeki trafik sıkışıklığının sosyal yaşama olumsuz etkisini en aza indireceğiz. İnsanlarımızı, her kilometresinde ‘akıl’ katılmış yollarda, daha rahat, daha emniyetli yolculuklara kavuşturacağız. Artık yollarımızda ‘Aklın Yolu Birdir’ diyoruz" açıklamasında bulundu.