İskenderun Enerji, Adana’da bulunan 1.308 megavatlık Sugözü Termik Santrali’ni işletiyor. Bu santral, Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 3’ünü karşılıyor. Ayrıca, güneş ve rüzgar enerjisi projeleriyle de büyümeyi hedefliyor. Steag’ın Türkiye’deki en önemli varlığını satma kararı, son dönemde Alman şirketlerinin Türkiye’den çıkma eğilimlerinin bir devamı olarak değerlendiriliyor.

Bu durum, Türkiye’de uzun yıllar yatırım yapmış olan Alman devlerinin son dönemdeki çıkış furyasının bir örneği. Örneğin, 62 yıl önce Türkiye’ye giren Alman şirketi Ytong da 2023 yılında ilk varlık satışını yaparak, Türk Ytong’daki yüzde 25’lik hissesini Nakkaş Holding’e devretmişti. Bu gelişmeler, Türkiye’ye yönelik Alman yatırımlarının yeniden şekillendiğini gösteriyor.