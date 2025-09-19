Şimşek’in verdiği bilgilere göre, Ocak–Ağustos döneminde Aliağa Limanları’nda elleçlenen net ton miktarı yüzde 3,84 artışla 60 milyon 7 bin 782 tona ulaştı. Böylece Aliağa, net ton bazında Türkiye’nin lider limanı konumunu korudu. Toplam gross ton miktarı da 79 milyon 284 bin 921 ton olarak kaydedildi ve Aliağa, bu alanda Kocaeli’nin ardından ikinci sırada yer aldı.

Konteyner Trafiğinde Gerileme

Konteyner hareketlerinde ise gerileme yaşandı. Aynı dönemde 1 milyon 191 bin 824 TEU elleçlendi ve geçen yıla göre yüzde 15,43 düşüş kaydedildi. Bu sonuçla Aliağa, Türkiye genelinde beşinci sıraya geriledi.

Gemi Uğraklarında Artış

2025’in ilk sekiz ayında limanlara 4 bin 163 gemi uğrak yaptı. Bu sayı geçen yıl 4 bin 98 olarak gerçekleşmişti. Böylece gemi trafiğinde yüzde 1,58 artış sağlandı ve Aliağa, bu alanda da Kocaeli’nin ardından ikinci sıradaki yerini korudu.

Yükleme ve Boşaltmada Türkiye’nin Lideri

Yükleme miktarı 24 milyon 361 bin 518 ton, boşaltma miktarı ise 35 milyon 646 bin 264 ton olarak açıklandı. Her iki kategoride de artış kaydedilirken, Aliağa Türkiye genelinde birinci sırada yer aldı.

Şimşek, “Bu veriler Aliağa limanlarının güçlü altyapısı ve artan kapasitesi sayesinde sürdürülebilir başarısını kararlılıkla devam ettirdiğini ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.