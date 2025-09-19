Maça etkili başlayan Galatasaray, 8. dakikada Yunus Akgün’ün şahsi becerisiyle öne geçti. Savunmanın arkasına sarkan yıldız oyuncu rakibini geçip düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 0-1

Golden sonra üstünlük kuran Frankfurt, 37. dakikada Yunus’un hatalı pasında Doan’ın şutunun Davinson Sanchez’e çarpmasıyla skoru eşitledi: 1-1

İlk yarının uzatma dakikalarında ev sahibi ekip fişi çekti. 45+2’de Burkardt’ın ortasında Can Uzun takımını öne geçirdi. 45+4’te bu kez Chaibi’nin ortasında yine Burkardt sahneye çıkıp farkı ikiye çıkardı: 3-1

İkinci yarıda da tempo düşmedi. 66. dakikada Brown’un ortasında Burkardt bir kez daha sahneye çıkarak skoru 4-1’e getirdi. 75. dakikada Knauff farkı dörde çıkaran golü attı ve mücadele 5-1 sona erdi.

Galatasaray bu sonuçla gruplara ağır bir yenilgiyle başladı.

Stat: Deutsche Bank Park (Frankfurt)

Hakem: Marco Guida (İtalya)

Eintracht Frankfurt: Zetterer, Theate, Koch (Amenda 79), Knauff, Chaibi, Burkardt (Elye Wahi 71), Larsson (Skhiri 79), Doan (Batshuayi 84), Brown, Collins, Can Uzun (Bahoya 71)

Teknik Direktör: Dino Toppmöller

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Singo, Davinson Sanchez, Eren Elmalı (Jakobs 67), Torreira, Lemina (Icardi 55), İlkay (Sara 67), Sane (Kutucu 67), Yunus (Kaan Ayhan 78), Barış Alper Yılmaz

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Yunus Akgün (8) (Galatasaray) – Davinson Sanchez (37 k.k.), Can Uzun (45+2), Burkardt (45+4, 66), Knauff (75) (Frankfurt)

Sarı kartlar: Burkardt (Frankfurt), Okan Buruk (Galatasaray)