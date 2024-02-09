Konya’nın Ereğli İlçe Belediye Başkanlığı tarafından Korkut Ata Sosyal Tesisleri bünyesinde yaptırılan Ali Talip Özdemir Aş Ocağı, törenle hizmete açıldı. Açılışa Cumhur İttifakı Bakırköy Belediye Başkan Adayı Ali Talip Özdemir telefon görüşmesiyle katıldı. Törene Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu’nun yanı sıra, Kaymakam Oğuz Cem Murat, İlçe Jandarma Komutanı Fatih Kurt, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Musa Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Erol, Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti Belediye Meclis Üyeleri, STK temsilcileri, oda ve birlik başkanları, muhtarlar, Belediye çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

OPRUKÇU: “İNSANI YAŞAT Kİ; DEVLET YAŞASIN”

Konye Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, aş ocağının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin ilk Çevre Bakanı olan Ali Talip Özdemir’in, aynı zamanda Ereğli’ye geçmişte belediye başkanı olarak da önemli hizmetler verdiğini söyledi. Başkanı Oprukçu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ali Talip Özdemir bey Ereğli’de Belediye Başkanı olarak göreve başladığı günlerde yaptığı ilk işlerden bir tanesi aş ocağını açmak olmuş. Tabii milli duyarlılığı olan, bu manada hassasiyetleri olan insanların yapması lazım gelen, Türk Milleti’nin şerefli bir mensubunun yapması lazım gelen en öncelikli hizmetlerden biridir bu. Biz millet olarak ayak bastığımız her yere besmeleyle girdik. Aş ocaklarıyla, imarethanelerle, insanı yaşat ki; devlet yaşasın düsturuyla hareket etmiş bir milletin şerefli mensuplarıyız. Biz de bu vesileyle besmeleyi çektiğimiz Korkut Ata Sosyal Tesisleri’nde ilk hizmete açtığımız yer Ali Talip Özdemir Aş Ocağımız oldu. Türk olmanın, İslam inancına sahip olmanın gereği olarak, öncelikle insanımızın karnını doyurmakla işe başlıyoruz. Aç açık kalmasın bu memlekette işsiz de kimse kalmasın diye gayret gösteriyoruz. Açlarımız, aç kalanlarımız, ihtiyaç sahiplerimiz burada doyurulacak, ihtiyaçları karşılanacak, sabah kahvaltısını burada yapabilecek, öğle yemeği evine gidebilecek, akşam yemeği isterse burada yiyebilecek gecenin bir vaktinde de Allah’ın izniyle onlara da ulaşma imkanımız olacak. Buradaki hizmet yapan arkadaşlarımızın görev süresini 2 vardiyaya çıkarıyoruz. Gece de açık olacak burası. Bir de inşallah kız öğrenci misafirhanemizi de açacağız. Kızlarımız, hemşerilerimiz, misafirlerimiz de burada yemeklerini ağız tadıyla sabah, öğle, akşam ücretsiz olarak yiyebilecekler.”

Ereğli Belediyesi tarafından yaptırılan Ali Tslip Özdemir Aş Ocağı, Başkan Hüseyin Oprukçu, Kaymakam Oğuz Cem Murat, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Erol, MHP İlçe Başkanı Musa Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Fatih Kurt ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla hizmete açıldı. Cumhur İttifakı Bakırköy İlçe Belediye Başkan Adayı olan Ali Talip Özdemir, aşçılık törenine telefonla katılarak bir konuşma yaptı.

ÖZDEMİR: “EREĞLİ’Yİ VİLAYET YAPMAK İÇİN GAYRET GÖSTERECEĞİZ”

Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu konuşmasının ardından, İstanbul Bakırköy ilçesi Cumhur İttifakı Belediye Başkanı Adayı olan eski Çevre Bakanı Ali Talip Özdemir’i telefonla arayarak hemşeriyleriyle buluşturdu. Ali Talip Özdemir, Ereğlili hemşerilerine verdiği mesajda şunları söyledi:

“Sevgili Başkanım, Allah sizden razı olsun. Bütün hemşerilerime başta yönetici arkadaşlarıma ve zatıalinize çok teşekkür ediyorum. Çok büyük hizmetler veriyorysunuz. Ereğli size inşallah gönül dolusu destek verecek bu hizmetlerinizden dolayı. Taş Evler benim için çok önemli, ben orada yetiştim. Sümerbank’ta rahmetli babam işçi olarak çalışıyordu oranın ekmeğiyle büyüdük. Zatıalinizin desteğiyle, gayretiyle ismimi verdiğiniz aş ocağını açtınız. Allah sizden razı olsun, yolunuz açık olsun. Sevgili hemşerilerim Hüseyin Oprukçu benim kardeşim hakikaten dürüst, ilkeli, çalışkan Cumhur İttifakı’nın da adayı olarak bu dönem onu bol bol desteklememiz gerekiyor. Sayın Başkan Valilik Binası’ndan bahsetti Allah nasip ederse Ankara’da biz de elimizden gelen gayretle Valiliği Ereğlimize getireceğiz. Hüseyin Başkanımızı da İl Belediye Başkanı olarak ilan edeceğiz. Arkadaşlar Ereğli çok güzel, çok mübarek bir şehir ne olur ona sahip çıkın başında çok yiğit, babayiğit, gönlü gani çok dürüst, çalışkan, ilkeli bir Belediye Başkanı var, onu Ankara’ya işte Hüseyin Oprukçu şu kadar destek aldı diye göndermeliyiz ki; biz Ankara’dan istediğimizi alıp gelelim.”

Ali Talip Özdemir konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Allah’ın izniyle inşallah 31 Mart seçimlerinin memleketimiz, ülkemiz için çok hayırlar getireceğine inanıyorum. Sayın Başkan Hüseyin Oprukçu da Allah’ın izniyle seçimi kazanacak ve yeniden Başkan olarak görevine devam edecektir.”

OPRUKÇU: “BİRLİKTE HİZMET ETMENİN ONURUNU YAŞAYACAĞIZ”

Ali Talip Özdemir’in konuşmasının ardından yeniden slöz alan Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Murat Kurum v e Bakırköy ilçesi Belediye Başkan Adayı Ali Talip Özdemir’in, Konyalı olduğunun altını çizerek, her iki başkan adayına da başarılar diledi. Oprukçu; Allah’ın izniyle hep birlikte başaracağız. Birlikte hizmet etmenin onurunu, şerefini de miras olarak inşallah gelecek kuşaklara bırakacağız. Hep beraber Vilayet Ereğli’ye ulaşacağız. Ereğli dağıyla ovasıyla, doğusuyla batısıyla ayırmadan ayrıştırmadan kucaklaşmanın erdemliliğini bu seçim sürecinde yaşayacak, Allah’ın izniyle” dedi.