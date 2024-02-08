Dubai Hilton Otel’de düzenlenen organizasyon ve ödül törenine katılan PETRONET Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Gemici, Petronet’in teknoloji, konforu ve estetiği yaşam alanlarına sorunsuz bir şekilde entegre eden S’OLEA projesinin detaylarını anlattığı konuşmasında, “ Temiz ve sürdürülebilir enerji çözümlerinin yaşam alanlarında uygulanmasını iklim değişikliğine karşı önleyici çabaların arttığı bir ortamda çok önemsiyoruz.

Petronet olarak, kendimizi sürdürülebilir enerji kaynaklarının gelecekteki önemli bir oyuncusu olarak konumluyoruz. Bunun örneklerinden biri olan S’OLEA projemiz, modern bir yaşam tarzını teşvik etmenin yanı sıra, yaşam alanlarında çağdaş teknolojilerle verimliliği maksimize etmek için özenle tasarlanmıştır” dedi.

Haluk Gemici, günümüzde yaşam alanlarına ilişkin beklenti ve tercihlerin teknoloji ve doğayı içi içe betimleyip, uygulayan projelere doğru kaydığını da hatırlatarak sözlerini şöyle sürdürdü: “ Yeşilden mahrum kentlerden uzaklaşıp, nefes alabilecekleri bölgelere kaçan insanlar, aynı zamanda şehirdeki mekanların konforunu da kaybetmek istemiyorlar. Yani doğa ile iç içe ama aynı zamanda gelişmiş teknolojik donanımlara sahip yaşam mekanları, yaşı ne olursa olsun dünyaya “doğa ve teknoloji” penceresinden bakanların tercihi haline geldi. S’OLEA Malikaneleri projesi tam da bu nedenle tasarımlandı.”

S’OLEA İSMİ ÖZENLE SEÇİLDİ

S’OLEA’nın başındaki S harfi, İngilizce Smart (akıllı) ve aynı zamanda Solar (güneş) anlamına geliyor. Çünkü proje, enerji kaynağı olarak bugün ve gelecekte doğayla sürdürülebilir işbirliğinin önemli adımlarından biri olan güneş enerjisini kullanıyor.

Sadece yapılarda değil, elektrikli araca sahip malikane sakinleri için de güneş enerjisi ile çalışan araç şarj üniteleri yer alıyor.

S’nin devamındaki Olea ise kutsal kitapların hepsinde adaletin, sağlığın, bereketin, zaferin, bilgeliğin, bolluğun sembolü olarak kabul edilen ölümsüz zeytin ağacıdır.

S’olea ismi, Petronet Yapı’nın evlerin sahiplerine; doğayla bütünleşik, sağlık, bolluk ve bereket içinde uzun bir yaşam sürmeleri temennisini taşımaktadır.

Enerji ve yakıt otomasyon çözümlerini hem kamu, hem de özel sektöre sunan milli ve yerli bir teknoloji şirketi olan Petronet, ulusal ve küresel ölçekte sürdürülebilir ve yenilikçi projeler gerçekleştirmek konusunda önemli çalışmalar sürdürmektedir.

Özellikle inşaat sektöründe, çevresel duyarlılık ile lüksü aynı çatı altında buluşturan projeler tasarlanarak, ihtiyaç ve lüks arasında uyumlu bir denge oluşturmaya özen gösterilmektedir.