Yunanistan'da denizde kaza geçiren Ali Sabancı, 5 Mayıs 1969’da Adana'da dünyaya geldi.

Şevket Sabancı'nın üçüncü oğlu olan Ali Sabancı, lisans eğitimini yurtdışında aldı. Yüksek lisansına yine Amerika Birleşik Devletleri'nde devam eden Ali Sabancı, 1993 yılında başladığı New York'taki Columbia University, İşletme Fakültesi'nden Uluslararası Finans dalından yüksek lisansa başladı ve 1995 yılında derecesini aldı.

2017 yılı Forbes verilerine göre 650 milyon dolar servetiyle Türkiye'nin en zengin 54'üncü insanı oldu. Ali Sabancı, Aydın Doğan'ın kızı Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vuslat Doğan Sabancı ile evli ve iki çocuk sahibi.