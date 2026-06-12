TBMM'nin resmi internet sitesinde yapılan güncellemeyle, CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın bu unvanları resmen kaldırıldı.

Komisyon Üyelikleri de Tehlikede

Meclis iç tüzüğü ve parti mevzuatları gereği, tedbirli olarak kesin ihracı istenen ve grup yönetimindeki görevleri düşen milletvekillerinin, partileri adına görev yaptıkları TBMM ihtisas komisyonlarındaki üyeliklerinin de düşmesi bekleniyor. Bu durum, CHP'nin Meclis komisyonlarındaki temsil gücünü ve yasama faaliyetlerindeki hareket alanını doğrudan etkileyecek.

"Dokuzlar" Listesi: Kimlerin İhracı İsteniyor?

Kılıçdaroğlu yönetiminin "parti disiplinine aykırı hareket etmek" gerekçesiyle kesin ihracını talep ettiği 9 kişilik liste, tamamen Özgür Özel ile birlikte hareket eden ve partinin mevcut kurmay kadrosunu oluşturan şu isimlerden oluşuyor:

Ali Mahir Başarır

Gökhan Günaydın

Ensar Aytekin

Özgür Karabat

Burhanettin Bulut

Veli Ağbaba

Nurhayat Altaca Kayışoğlu

Umut Akdoğan

Turan Taşkın Özer

Özgür Özel Cephesinden Karşı Hamle: PM’de 28 İstifa

İhraç kararlarına ve tasfiye operasyonuna karşı Özgür Özel ekibi, partiyi kilitleyecek ve doğrudan seçime götürecek stratejik bir hamle yaptı. Dün yapılması planlanan Parti Meclisi (PM) toplantısı öncesinde, Özgür Özel'i destekleyen 28 PM üyesi noter kanalıyla görevlerinden istifa etti.

Tüzük Ne Diyor? Kurultay Zorunlu mu?

2020 kurultayı baz alınarak dönülen 77 kişilik (asıl+yedek) listede, zaman içinde yaşanan eksilmelerle üye sayısı zaten 57’ye gerilemişti. 28 ismin toplu istifasıyla birlikte PM’deki üye sayısı 40’ın altına düştü.

Özgür Özel cephesi, CHP Tüzüğü’nün 24. Maddesinin 3. Fıkrasına dayanarak partinin artık meşru bir yönetim organı kalmadığını ve kurultayın kaçınılmaz olduğunu savunuyor:

CHP Tüzüğü - Madde 24/3: "Parti Meclisinde boşalan üyelikler, sırasıyla yedek üyelerle doldurulur. Parti Meclisine bütün yedek üyeler çağrıldıktan sonra, üye sayısı, üye tam sayısının üçte ikisinin (2/3) altına düştüğünde Parti Meclisi için seçim yapılmak üzere Genel Başkan kırk beş (45) gün içinde kurultayı toplantıya çağırır."

Şimdi Ne Olacak?

Özgür Özel Cephesi: İstifaların ardından PM’nin ve dolayısıyla PM içinden çıkan MYK'nın hukuken "düşmüş" sayıldığını belirtiyor. Ekibin sözcüleri, Kılıçdaroğlu yönetiminin bu saatten sonra kurultay kararı almak dışında hiçbir harcama yapamayacağını ve karar alamayacağını, aksi bir durumun "usulsüz görev üstlenme suçu" olacağını iddia ediyor.

Kılıçdaroğlu Yönetimi: Karşı taraftan gelen bu hamleye karşı hukuki argümanlar geliştirerek PM'nin çalışmaya devam edebileceğini ve tüzükteki bu hükmün mevcut olağanüstü yargısal süreçte (mutlak butlan durumu) tam olarak uygulanamayacağını savunuyor.

CHP, bir tarafta TBMM'deki grubunun yönetimini kaybederken, diğer tarafta 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gidip gitmeyeceğinin tartışıldığı, Cumhuriyet tarihinin en büyük tüzük ve meşruiyet krizlerinden birini yaşıyor.