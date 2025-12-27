Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada, Ali Koç’un Sadettin Saran’a gerçekleştirdiği ziyaretin tamamen nezaket çerçevesinde olduğu vurgulandı. Açıklamada, görüşmenin kulübün bugünü ve geleceğine yönelik karşılıklı fikir alışverişinden ibaret olduğu belirtilerek, kamuoyunda dolaşan iddialara itibar edilmemesi istendi.

Kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kamuoyunda yer alan bazı iddiaların aksine, Başkanımız Sayın Sadettin Saran’a, önceki başkanımız Sayın Ali Koç’un bugün gerçekleştirdiği ziyaret; tamamen bir nezaket ziyareti kapsamında olup, Fenerbahçe’nin bugününe ve geleceğine dair karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan bir buluşmadan ibarettir. Bu çerçevenin dışında yapılan yorum ve değerlendirmelere itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine sunarız.”

Ziyaretin ardından özellikle yönetimsel süreçler, sportif planlamalar ve kulübün yol haritasına dair konuların ele alındığı iddiaları gündeme gelirken, kulüp yönetimi bu yorumların gerçeği yansıtmadığını net bir dille ifade etti.

Fenerbahçe camiasında birlik ve istikrar mesajı olarak değerlendirilen buluşma, kulüp tarafından “olağan ve nezaket temelli” bir görüşme olarak tanımlanırken, sarı-lacivertli yönetim spekülatif haberlere karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.