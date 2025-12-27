Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan atama kararları, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı’nın görevinde değişikliğe gidildi.

Alınan kararla, Faruk Kaymakcı Lüksemburg Büyük Dükalığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak atandı. Kaymakcı’dan boşalan AB Nezdindeki Daimi Temsilcilik görevine ise İkili İlişkiler Genel Müdürü Yaprak Balkan getirildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Karadağ Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği görevine Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürü Ayda Ünlü atandı.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na Yeni Atamalar

Kararla birlikte Strateji ve Bütçe Başkanlığı bünyesinde açık bulunan çeşitli üst düzey görevlere de atamalar yapıldı. Buna göre:

Plan ve Programlar Genel Müdür Yardımcılığına Serdar Altay

Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Cem Fendoğlu

Devlet Yardımları Genel Müdür Yardımcılığına Volkan Öz

Ekonomik Modelleme ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdür Yardımcılığına Önder Demirezen

I. Hukuk Müşavirliğine ise Zuhal Edis atandı.

Atama kararları, Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girdi.