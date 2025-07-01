Yangına müdahale eden ekipler, alevlerin ortasında kalmalarına rağmen görevlerini bırakmayarak canla başla mücadele etti. Görüntülerde, itfaiye aracının alevlerin arasında ilerlemekte zorlandığı, personelin ise “Allah’ım sen bize yardım et” diyerek dua ettiği anlar yer aldı.

Zaman zaman kontrol altına alınsa da yeniden farklı noktalarda etkisini artıran yangın, ekiplerin yoğun çabalarına rağmen tamamen söndürülememiş durumda. Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı öncülüğündeki ekipler, bölgede "Yangın Savaşçıları" olarak anılmaya başlandı.

Yetkililer, bölgede hava sıcaklığının yüksek olması ve kuvvetli rüzgarın yangınla mücadeleyi zorlaştırdığını belirtirken, vatandaşlardan da yangın bölgesine yaklaşmamaları istendi.

Hatay halkının dualarıyla destek verdiği yangın söndürme ekipleri, hem doğayı hem de çevredeki yerleşim alanlarını korumak için kahramanca görev yapmaya devam ediyor.