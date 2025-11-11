AKOM’un yayımladığı son hava durumu raporuna göre, İstanbul genelinde yerel ve kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor. Vatandaşların, olası su baskınlarına ve trafik yoğunluğuna karşı dikkatli olmaları istendi.

Yağışlar 4 Gün Sürecek

AKOM’dan dün yapılan açıklamada, “İstanbul’da bu gece saatlerinden itibaren aralıklı yerel sağanak yağış geçişlerinin başlaması öngörülmektedir. Yağışların cuma gününe kadar yerel olarak aralıklarla sürmesi beklenmektedir.” ifadelerine yer verildi.

Sıcaklıklar Mevsim Normallerinde

Rapora göre hava sıcaklıkları, hafta boyunca gündüz 16-18 derece, gece ise 13-14 derece civarında seyredecek. Bu değerlerin, mevsim normalleri civarında kalacağı tahmin ediliyor.

AKOM’dan Vatandaşlara Uyarı

AKOM, ani ve yerel sağanak yağışlar nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları, dere yatakları ve alt geçitlerde su birikintilerine karşı önlem alınması konusunda uyarıda bulundu.

Yetkililer, İBB ekiplerinin muhtemel olumsuzluklara karşı 7/24 görev başında olacağını bildirdi.