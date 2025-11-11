Bahis Soruşturması Genişliyor

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun, bazı hakemlerin bahis oynadığına dair açıklamaları sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başlatılan soruşturma kapsamında, 17 hakem ile Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya hakkında “Görevi kötüye kullanma” ve “Müsabaka sonucunu etkileme” suçlarından işlem yapıldı.

Ayrıca, sosyal medyada manipülatif paylaşımlar yaptığı iddia edilen gazeteci U.E. hakkında da “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.

19 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Gözaltı süreci tamamlanan toplam 19 kişi, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından şüphelilerden 18’i müsabaka sonucunu etkileme, 1’i ise halkı yanıltıcı bilgi yayma suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe gönderildi.

8 Kişi Tutuklandı, 11 Kişi Adli Kontrolle Serbest

Mahkemeden çıkan karara göre, aralarında Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya’nın da bulunduğu 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.