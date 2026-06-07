Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Meclisi'nde yaşanan gerginlikle ilgili konuşan AK Parti Meclis Üyesi Ertok, 'Deniz Çağlar Fırat ve 3 şahıs, 2019 yılında AK Partili gençleri dağa kaldırıp dövmüşlerdi. Demokrasi ve adalet herkese lazım. İnsanların gözüne sokarcasına bu insanları aldınız, belediyede tekrar görev verdiniz' dedi.

Önceki günkü Tepebaşı Belediye Meclisi'nde gergin anlar yaşanmış, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve AK Parti grupları arasında sözlü tartışmalar çıkmıştı. Tepebaşı Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Cihan Ertok, 2019 yılında meydana gelen bir olayı hatırlatmış, daha sonrasında gerginliğin artması sebebiyle Meclisin ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmişti.

'Bizi orada konuşturmak istemediler, susturmak istediler'

AK Parti Meclis Üyesi Cihan Ertok, konuyla ilgili açıklamada bulundu. Ertok, 'Operasyonlardan sonra ilk Meclisimiz olduğu için biz de bunları gündeme taşımak, muhalefet olarak 'Tepebaşı Meclisinde neler yaşanıyor, bunlarla ilgili herhangi bir soruşturma başlattınız mı, aşeviyle ilgili iddialar var, aşevini incelediniz mi' diye sormak istedik. Ama malumunuz Cumhuriyet Halk Partisinin Tepebaşı İlçe Başkanı, parti üyelerine bir mesaj atmış, oraya stada, tribünlere adam toplar gibi kendi üyelerini toplamışlar, bizi orada konuşturmak istemediler, susturmak istediler. Bunlardan dolayı gerginlik başladı, akabinde de Cumhuriyet Halk Partisi Meclis üyesi arkadaşlar adaletten ve demokrasiden bahsedince ben de orada Cumhur İttifakı meclis üyelerimiz adına bu konuyu dile getirdim' ifadelerini kullandı.

'AK Partili gençleri broşür dağıtıyorlar diye dağa kaldırmışlardı'

2019 yerel seçimlerinde yaşanan olaya değinen Ertok, 'Şu anda belediyede basın yayın danışmanı olarak çalışan Deniz Çağlar Fırat ve 3 şahıs, 2019 yerel seçimlerinde AK Partili 3 genci mahallede broşür dağıtıyorlar diye kendilerine polis ve asker süsü vererek, ellerinde telsiz, bir kimlik göstererek akşamleyin arabaya alıyorlar ve tabiri caizse dağa kaldırıyorlar, şehir dışına bir boş tarlaya götürerek çocukların elindeki telefonlarını alıyorlar, çocukları dövüyorlar, hakaret ve küfür ediyorlar, 1-2 saat tuttuktan sonra da salıyorlar. Bu olay o dönem mahkemeye taşındı, gençler şikayetçi oldu ve bu arkadaşlar olaydan dolayı 4 yıl 2 ay ceza aldı. Bu olayı örnek vermemdeki sebep, orada Deniz Çağlar Fırat'ı yargılamak değildi. Orada madem demokrasi ve adaletten bahsediyoruz, demokrasi ve adalet herkese lazım. Bundan dolayı Cumhuriyet Halk Partisindeki Meclis üyesi arkadaşlara hitaben bu örneği verdim' diye belirtti.

'İnsanların gözüne sokarcasına bu insanları aldınız, belediyede tekrar görev verdiniz'

Deniz Çağlar Fırat'ı orada görünce bu örneği verme ihtiyacı hissettiğini dile getiren Ertok, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Madem demokrasi ve adaletten bahsediyoruz, böyle bir suçu işleyen, insanların broşür dağıtıyor diye, herhangi bir siyasi partiye sempatisi var diye, karşı görüşte olduğunuz için bu çocuklara bu zulmü yapıyorsanız bu adalete de demokrasiye de yakışmaz, ondan dolayı bu örneği verdim. Bunu belki birçok vatandaşımız bilmiyor, belki bu sayede öğrenecekler, 2019 yılından beri bu olay çok fazla gün yüzüne çıkartılmıyor. O zaman Deniz Çağlar Fırat olayın faillerinden bir tanesi. O dönem Cumhuriyet Halk Partisinde İl Başkan Yardımcısıydı, o sıfatla yaptı bu hareketi, yanında olan 3 kişi de o dönemde Tepebaşı Belediyesinde çalışıyorlardı, bir tanesi özel kalem, diğerinin görevini bilmiyorum. Deniz Çağlar Fırat, Cumhuriyet Halk Partisindeki görevi bittikten sonra sanki ödül verircesine, insanların gözüne sokarcasına bu insanları işe aldınız, belediyede tekrar görev verdiniz, şu anda orada çalıştırıyorsunuz.'