Tırsan Adapazarı Mega Üretim Kampüsünde gerçekleşen törene Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, Ahmet Öztaş Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öztaş, Yönetim Kurulu Üyeleri Şakir Öztaş ve Ali İhsan Öztaş ile Tırsan Treyler Satış İcra Kurulu Üyesi Osman Keleş katıldı.

1960’lı yıllardan bu yana nakliye sektöründe çalışmalarına aralıksız devam eden Ahmet Öztaş Lojistik; Türkiye’nin her noktasına silobaslı nakliye ve silis kumu nakliye hizmeti verirken İstanbul ve Ankara’da bulunan depolarında da silis kumu depolama hizmeti sunuyor. Silobaslı nakliye ve silis kumu nakliyesinde uzmanlaşan Ahmet Öztaş Lojistik, daha önce yaptığı Tırsan Tenteli Perdeli treyler yatırımları ile de uluslararası nakliyede parsiyel taşımacılık hizmeti veriyor.

Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, teslimat töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Uzman mühendislerimiz ile Avrupa’nın en yüksek kapasite ve test çeşitliliğine sahip Ar-Ge merkezlerimizde geliştiren silobas ürünlerimiz, Avrupa’nın en hafif ve en verimli silobaslarıdır. Ahmet Öztaş, tecrübesi ile işine odaklanan ve hizmet götürdüğü müşterisine değer sunan kıymetli bir paydaşımızdır. Kendisi, uzun yıllardır operasyonlarında silobas treylerlerimizin avantajlarını tecrübe etti ve yeni yatırımlarında tekrar bir araya geldik. İş birliğimizin bugünden sonra da uzun yıllar devam etmesini diliyorum, hayırlı olsun” dedi.

“Yeni yatırımlar ile kapasitemizi ve hizmet kalitemizi sürekli olarak ileriye taşıyoruz”

Ahmet Öztaş Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öztaş, teslimat töreninde şunları söyledi: “60’lı yıllardan bu yana nakliyenin içindeyiz. Silis kumu nakliyesi ve silobaslı taşımacılık alanına odaklanmış iş modelimizi, geniş filomuz ve depolarımız ile devam ettiriyoruz. Yeni yatırımlar ile de kapasitemizi ve hizmet kalitemizi sürekli olarak ileriye taşıyoruz.”

Yatırım yaparken verimin büyük önem taşıdığını vurgulayan Öztaş, sözlerine şöyle devam etti: “Uzun yıllar içinde teknoloji, taşıma modelleri, kullanılan araçlar değişti. Ancak yatırım yaparken göz önünde bulundurduğumuz kurallar değişmedi, taşıma kapasitesi, yakıt tasarrufu, uzun ömrü, satış sonrası kolaylığı doğru yatırım için kriterlerimizdir. Bunları göz önünde bulundurarak ilk Tırsan silobası filomuza kattığımızda yıl 2006’ydı. Bu soruların yanıtlarını tecrübe ederek gördük ve bugün yine Tırsan diyoruz. Bu araçlar her yıl üzerine koya koya, gelişe gelişe bugünlere geldi. Tırsan’ın Ar-Ge tesislerini, üretim kampüsünü gördük. Büyük bir yatırım var ve bu yatırımın karşılığı da işte böyle treylerler ile ortaya çıkıyor. Tüm Tırsan ekibine teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun.”

Avrupa’nın En Hafif Silobas Ailesi

Türkiye Alüminyum Silobas pazarının lideri konumundaki Tırsan, 31 m3’ten 90 m3’e kadar; yatay, damperli, ADR’li ve konteyner silobas üretimi gerçekleştiriyor.

Türkiye’nin ve Avrupa’nın en hafif silobas ailesi farklı hacim seçenekleri ile; çimento, inşaat malzemesi, toz veya granül halindeki plastik hammaddeler ve gıda başta olmak üzere akışkan katı yüklerin taşınmasında kullanılıyor.

Tırsan’ın ödüllü Ar-Ge Merkezlerinde geliştirilip, test edilip onaylanan, üretiminde Tırsan Kaynak Akademisi’nde yetişen yetkin kaynak personelinin çalıştığı silobas ailesi 5 yıldır Avrupa pazarında ilk 3’te yer alıyor.