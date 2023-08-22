Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın en büyük 250 müteahhidi arasına girmeyi başaran Türk müteahhiterini başarılarından dolayı kutladı.

Müteahhitlik pazarıyla ilgili küresel düzeyde yapılan değerlendirmelerle oluşturulan dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhidi listesinin 2022 sonuçlarının belli olduğunu ifade eden Erdoğan, "Bugün ülkemizden 42 firmanın girdiği bu listede yer alan müteahhitlerimize ödüllerini vereceğiz. Ayrıca dünyanın en büyük 225 uluslararası teknik müşaviri listesinde yer alan altı firmamızın ödüllerini de yine bugün burada takdim edeceğiz. Küresel krizlerin, gelişmiş ülkeler dahil tüm dünyayı kasıp kavurduğu bir dönemde müteahhitlik ve müşavirlik firmalarımızın böylesine yüksek rakamlarla listede yer alması önemli bir başarıdır. Listeye şöyle bir baktığımızda hemen hepsinin de gayretlerini ve işlerini yakından bildiğimiz firmalar olduğunu görüyoruz. Yurt dışında ziyaret ettiğimiz ülkelerde müteahhitlerimiz tarafından hayata geçirilen projeleri gördükçe ve duydukça gururlanıyoruz. Biz de görüştüğümüz her devlet ve hükümet yetkilisine müteahhitliklerimizle ilgili çalışmaları yönünde telkinde bulunuyoruz. Hatta sizlerin kazancının ülkemizin kazancı olduğu anlayışıyla halihazırda bir proje mevcutsa telkini ısrara çeviriyoruz" diye konuştu.

Ödül alan isimler arasında Çalık Holding de yer aldı.

Çalık Holding bünyesinde yer alan ve Türkiye ve dünyada önemli projelere imza atan Çalık Enerji ve GAP İnşaat ödüle layık görüldü. Her iki firma adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden ödülleri alan Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık çifte ödül alan tek iş insanı alarak dikkat çekti.

Ödül alanlar arasında Yapı Merkezi Başkanı Başar Arıoğlu, Kuzu Grup Başkanı Özen Kuzu ve Tav inşaat adına Sani Şener de yer aldı.