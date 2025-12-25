Boğaz’ın iki köprüsünü aynı anda görebilen eşsiz konumuyla dikkat çeken villa, geçmiş yıllarda kaçak inşaat ve izinsiz restorasyon iddiaları nedeniyle uzun süre kamuoyunda tartışmalara konu olmuştu. Tepkiler sonrası durdurulan çalışmaların, yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından kontrollü şekilde yeniden başlatıldığı öğrenildi.

Boğaz Siluetine Hâkim Konum

İki köprü arasında geniş bir arazi üzerinde yer alan yapı, ihtişamlı mimarisi ve Boğaz manzarasına hâkim konumuyla öne çıkıyor. Restorasyonun tamamlanmasıyla birlikte villanın dış cephesi, peyzaj alanları ve mimari detaylarının yenilendiği görüldü.

Yenilenen Hali Havadan Görüntülendi

Uzun süredir kamuoyunun merakla takip ettiği villanın son durumu, havadan çekilen görüntülerle ortaya çıktı. Yenilenen yapının, Boğaz hattındaki tarihi ve doğal siluetle daha uyumlu hale getirildiği dikkat çekti.

Villa, restorasyon sonrası görünümüyle hem İstanbul Boğazı’ndaki lüks yapılar arasında yeniden yerini aldı hem de geçmişteki tartışmalarıyla bir kez daha gündem oldu.