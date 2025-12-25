Adana’da Narenciye Bahçelerinde Yoğun Mesai

Türkiye’nin en önemli narenciye üretim merkezlerinden biri olan Adana’da hasat sezonu hız kesmeden devam ediyor. Kış mevsiminin gelmesi ve yeni yıl öncesi artan talep nedeniyle hem iç piyasada hem de yurt dışında narenciye ürünlerine ilgi yükseldi. Bu talebi karşılamak için bahçelerde işçiler yoğun mesai yaparken, ihracatçılar da paketleme tesislerinde fazla mesaiye kaldı.

Yetkililer, limon, mandalina ve portakal başta olmak üzere narenciye ürünlerinin yüzde 40’tan fazlasının yurt dışına ihraç edildiğini belirtti.

“Buruk Bir Sevinçle Hasat Yapıyoruz”

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, İhlas Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada narenciyede hareketlilik olduğunu ancak önceki yıllara kıyasla bu hareketliliğin daha sınırlı kaldığını söyledi. Doğan, “Girdi maliyetlerinin artması nedeniyle pazarlarımızın bir kısmını Mısır ve Güney Afrika gibi ülkelere kaptırdık. Bu ülkelerde maliyetler çok düşük. Bu nedenle bu yıl hasadı buruk bir sevinçle yapıyoruz” dedi.

Fiyatlar Geçen Yılın Altında

Ürünlerin büyük bölümünün ihracata gittiğini vurgulayan Doğan, erkenci mandalinada çiftçinin para kazanamadığını, limon grubunda ise soğuk hava nedeniyle verimin düştüğünü ifade etti. Aralık ayı sonunda W. Murcott mandalina ve geççi portakalların hasadına başlanacağını belirten Doğan, bu ürünlerin de ağırlıklı olarak yurt dışına gönderileceğini söyledi.

“Ürünler satılıyor ancak fiyatlar geçen yılın altında. Fiyatlar yüksek olsaydı çiftçimiz daha çok kazanacaktı” diye konuştu.

En Büyük Pazar Rusya ve Ukrayna

İhracatçı Hüseyin Daş ise en fazla siparişin Rusya ve Ukrayna’dan geldiğini belirterek, genel anlamda sipariş yoğunluğu yaşandığını aktardı. Daş, 9 günlük tarım aracılarının grevi ile Akdeniz İhracatçı Birlikleri’nin ihraç tarihlerini geç açıklamasının ürünlerin birikmesine ve fiyatların düşmesine neden olduğunu kaydetti.