Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti Adana Büyükşehir Belediyesine ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet operasyonu düzenledi. Ekipler belediye binasında arama yaptı. Operasyonda Adana Büyükşehir Belediyesi Baş Danışmanı Mürüvet S., Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Hizmetleri Şube Müdürü Yuşa D., belediyede GİH (Genel İdari Hizmetler) memuru olarak çalışan Mehmet İlker T. ile birlikte toplam 10 kişi gözaltına alınmıştı.

“2022 yılında gelen ihbar üzerine yapılan teknik ve fiziki takiple şebeke çökertildi”

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2022 yılının Nisan ayında gelen ihbarla Adana Büyükşehir Belediyesinin reklam ihalelerini sıkı takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet aldığını tespit ederek şebekeyi tespit etti ve yapılan operasyonla çökertti.

“Reklam firmaları, ihale şartnamelerini kendileri kazanacak şekilde ayarlamış”

Operasyonda 3 reklam firma şirketlerinin sahipleri de yakalanırken şartnamelerin kendilerinin ayarladığı ortaya çıktı. Reklam firmaları, ihaleye katılacak başka firmaları belediyeden öğrenerek şartnameleri sadece kendilerinin kazanacağı şekilde hazırladıkları tespit edildi. Yapılan reklam ihalelerinde son 2 yıldır 3 reklam şirketi dışında kimsenin de alamadığı öğrenildi.

“100 bin TL’lik estetik yaptıran baş danışman, reklam firmalarının limitsiz kartlarını kullanmış”

KOM’un yaptığı operasyonda en çarpıcı detaylardan biri de şebeke liderinin baş danışman Mürüvet S. olduğu öne sürüldü. Mürüvet S. reklam firmalarından aldığı rüşvet paraları ile yüzüne 100 bin TL değerinde estetik yaptırırken ödemeyi de nakit yaptığı öğrenildi. Reklam şirketi rüşvet olarak para vermenin yanı sıra Mürüvet S.’ye ara ara cep telefonu hediye edip, misafirlerinin yemeklerini de ödediği iddia edildi. Mürüvet S.'nin üç reklam şirketinden sınırsız limiti olan kredi kartı aldığı da öne sürüldü.

Operasyonda gözaltına alınan 10 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.