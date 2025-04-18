İddiaya göre, kent genelinde 3 şubesi bulunan Bellapais Güzellik Merkezi, müşterilerine piyasa fiyatlarının çok altında hizmet paketleri sattı. Ancak vaat edilen hizmetler yerine getirilmediği gibi, çalışanların da yaklaşık 5 aydır maaşlarını alamadığı öğrenildi. Çekinmez'in ayrıca bankalardan ve esnaf kooperatiflerinden kredi çektiği, tedarikçilerine olan borçlarını da ödemediği belirtildi.

Ortaya çıkan mağduriyetlerin ardından çalışanlar savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Aynı zamanda dün akşam saatlerinde güzellik merkezinin şubelerine haciz işlemi uygulandı. Çekinmez’in ise tüm bu borçları ve mağduriyetleri geride bırakarak yurt dışına kaçtığı bildirildi.

Yüzlerce çalışan ve binlerce vatandaş, dolandırıldıkları gerekçesiyle hukuki süreç başlatırken, kamuoyunda yaşanan bu olay Adana'da büyük yankı uyandırdı. Mağdurlar, yetkililerden bir an önce adaletin sağlanmasını talep ediyor.