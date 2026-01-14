29 Aralık’ta kayak pistlerinin açılmasıyla resmen başlayan sezonda, Uludağ’daki otellerde doluluk oranları yüzde 80 seviyelerine dayanırken pistler tatilcilerle dolup taştı.

Kar Kalınlığı 98 Santimetreye Ulaştı

Yaklaşık 8 bin 500 yatak kapasiteli 20 otel ile kamuya ait 7 misafirhanenin hizmet verdiği Uludağ’da sezonun ilk karı 8 Ekim’de düştü. Oteller 19 Aralık itibarıyla misafirlerini ağırlamaya başlarken, pistlerin faaliyete geçmesiyle birlikte bölgedeki hareketlilik hız kazandı.

Zirvede kar kalınlığı 98 santimetre olarak ölçülürken, hava sıcaklığı gündüz saatlerinde 1 derece, gece ise eksi 11 dereceye kadar düştü.

Kamu Misafirhaneleri Tamamen Doldu

Sömestr tatilinde Uludağ’a gelen kayakseverler, farklı bütçelere hitap eden konaklama seçeneklerinden yararlanıyor. Kamuya ait misafirhanelerde doluluk oranı yüzde 100’e ulaşırken, kişi başı konaklama fiyatları kahvaltı ve akşam yemeği dâhil 2 bin 500 TL’den başlıyor.

Beş yıldızlı otellerde ise tam pansiyon konaklama tercih edenler için kişi başı gecelik fiyatlar 40 bin TL’nin üzerine çıkabiliyor.

Uludağ’da Sömestr Yoğunluğu Yüzde 70’i Aştı”

Otel yetkilisi Harbi Türk, sömestr dönemine ilişkin yaptığı açıklamada yoğunluktan memnun olduklarını belirterek şunları söyledi:

“Sömestr tatiliyle birlikte Uludağ adeta beyaz gelinliğini giydi. Yılbaşını dolu dolu geçirdik, ardından sömestrde de talepler oldukça yüksekti. Doluluk oranımız yüzde 70’in üzerine çıktı. Aileler ve çocuklar için kayak odalarında ve otel içinde düzenlenen atölye çalışmalarıyla keyifli bir tatil sunuyoruz. Özel kayak dersleriyle de misafirlerimiz tatillerini dolu dolu geçiriyor.”

İzmirli Ailelerin İlk Kar Deneyimi

İzmir’den ailesiyle Uludağ’a gelen Yağmur Öztürk, ilk kez kar tatili yaptıklarını belirterek,

“İlk defa geldik. Kızımla birlikte ilk kar tatilimizi yaptık. O da hayatında ilk kez kar gördü. Biz İzmirli olarak daha önce hiç kar görmemiştik. Çok güzel ve unutulmaz bir deneyim oldu” dedi.

“Uludağ’ı Çok Seviyoruz”

Bir diğer tatilci Özge Kaya ise Uludağ’a olan ilgilerini şu sözlerle dile getirdi:

“Geçen yıl da gelmiştik, bu yıl tekrar geldik. Her şey çok güzel. Doluluk oranı beklediğimden yüksek ama sömestr dönemi olmasına rağmen atmosfer çok keyifli.”