İddianameye Göre Yasa Dışı Bahis Reklamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, 19 Kasım 2024'teki Karadağ - Türkiye futbol maçının 'EXXEN' logosuyla yayımlandığı ve stadyum reklam panoları ile kale yanlarına yerleştirilen yasa dışı bahis reklamlarının sanal tekniklerle yayınlandığı belirtildi. Bu durum, yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarının ilgili mevzuata aykırı şekilde yapıldığına işaret etti. İddianamede, medya hizmet sağlayıcılarının yayınladıkları içeriklerin yasalara uygun olmasından sorumlu oldukları vurgulandı.

Savunmalar Suçlamaları Reddetti

Sanıkların savunmalarında, maç yayınlarının sözleşmelerle temin edildiği, yayının içeriklerinden ise kulüp veya yayın sağlayıcısının sorumlu olduğu ifade edildi. Ancak yasadışı bahis reklamlarının sansürlenmesinin teknik olarak mümkün olmadığı ve bu nedenle benzer durumda olan diğer yayıncılarla birlikte kendilerinin de bu reklamları yayınlamak zorunda kaldığı ileri sürüldü.

Yargılama 2 Temmuz’da Başlayacak

Mahkeme, Acun Ilıcalı ve diğer 7 sanığın yargılanmasına 2 Temmuz 2025 tarihinde başlayacak. Şüpheliler hakkında, 'kişileri yasa dışı bahis oynayarak teşvik etmek' suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Bu dava, medya dünyasında ve bahis endüstrisinde önemli tartışmalara yol açması beklenen bir davadır.