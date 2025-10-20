ACT Havayolları’na ait Boeing 747 tipi kargo uçağı, Hong Kong Uluslararası Havalimanı’na iniş sırasında kontrolden çıkarak bir yer hizmetleri aracına çarptı ve ardından denize sürüklendi. Kazada yer hizmetleri aracındaki 2 personel hayatını kaybederken, uçaktaki 4 mürettebat kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, sabah saat 03.53’te Dubai El Maktum Uluslararası Havalimanı’ndan kalkan ve Emirates Havayolları adına EK9788 sefer sayılı uçuşu gerçekleştiren uçağın inişi sırasında gerçekleşti. Pist yakınında bulunan yer hizmetleri aracına çarpan kargo uçağı, denize sürüklenerek büyük paniğe yol açtı. Olay sonrası Hong Kong Uluslararası Havalimanı’nın kuzey pisti geçici olarak hava trafiğine kapatıldı.

Mürettebat Güvende

Emirates Havayolları’ndan yapılan açıklamada, uçağın ACT Havayolları’ndan kiralandığı doğrulanarak, mürettebatın tamamının güvende olduğu ve uçakta kargo bulunmadığı belirtildi. Kazanın kesin nedeni, yetkililer tarafından başlatılan detaylı soruşturma ile araştırılıyor.

Bu korkutan kaza, Hong Kong havalimanında güvenlik önlemlerinin ve acil müdahale sistemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.