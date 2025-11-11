MSB: "Düşen kargo uçağında mürettebat ile birlikte 20 personel bulunuyordu. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor"

Gürcistan'da Türk kargo uçağı düştü. Gürcistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın Gence şehrinden havalanan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 kargo uçağının, Gürcistan'ın doğusundaki Kaheti bölgesinde bulunan Sığnaği belediyesinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta düştüğü bildirildi. Açıklamada, "Olayla ilgili soruşturma, Gürcistan Ceza Kanunu'nun 275. maddesinin 4. fıkrası kapsamında yürütülüyor. Bu madde, hava taşımacılığının güvenliği veya işletme kurallarının ihlali sonucu insan ölümüne neden olma durumlarını kapsamaktadır. Olayla ilgili ayrıntılı bilgiler, İçişleri Bakanlığı tarafından aşamalı olarak kamuoyuna sunulacaktır" denildi. Can kaybına ilişkin açıklama yapılmadı.

Gürcistan medyası, arama-kurtarma operasyonuna hava unsurlarının da dahil edildiğini aktardı. Habere göre, radar kayıtlarında, aynı dakikalarda uçağın düşme noktasına doğru bir H125 helikopterinin uçtuğu görülüyor.



Milli Savunma Bakanlığı açıklama yapmıştı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 askerî kargo uçağımız Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Azerbaycan ve Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır" ifadeleri kullanılmıştı.