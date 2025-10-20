1 Ocak – 31 Aralık 2024 dönemini kapsayan rapor, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda, küresel sürdürülebilirlik trendleri ve iş ortaklarının beklentileriyle uyumlu olarak hazırlandı. Rapor, Ekol’ün çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarındaki performansını kapsamlı bir şekilde ortaya koyarken, geleceğe yönelik hedeflerini de şeffaf bir biçimde paylaşıyor.

2024 yılında kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecine giren Ekol, sürdürülebilirlik stratejilerini de “Daha İyisi İçin” mottosuyla güncelleyerek, bugünden başlayarak geleceğe değer katma vizyonunu ortaya koyuyor.

“GELECEK NESİLLERE DAHA YAŞANABİLİR BİR DÜNYA BIRAKMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

İkinci sürdürülebilirlik raporunun geçmişteki başarıların ve sistematik çalışmaların bir kaydı olduğu kadar, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma yolculuğunda güçlü taahhütlerinin de bir göstergesi olduğunu söyleyen Ekol Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Musul, “Bugün geldiğimiz noktada sürekli değişen küresel dinamiklerin etkisi altında; çevresel, sosyal ve ekonomik alanlarda daha sürdürülebilir, daha yenilikçi ve daha güçlü bir ekosistem oluşturmak hedefimiz, her zamankinden daha büyük bir önem kazandı. Bu vizyonla şekillendirdiğimiz “For a Better (Daha İyisi İçin)” yaklaşımımız, yalnızca daha iyi bir iş modeli geliştirmeyi değil; aynı zamanda sektörümüze, toplumumuza ve çevremize kalıcı, olumlu bir değer yaratmayı ifade ediyor.” diye konuştu.

Sürdürülebilirliğin her zaman iş stratejilerinin merkezinde yer aldığını ifade eden Musul, yürütülen çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

“Çevresel etkilerimizi ölçmek, yönetmek ve sürekli azaltmak adına çalışmalarımızı uluslararası standartlara uygun olarak yürütüyor, kaynak verimliliğini artırmak ve karbon ayak izimizi minimize etmek için entegre çözümler geliştiriyoruz. Alternatif yakıtlı araçlarımız ve rota optimizasyonları gibi yenilikçi yöntemlerle karbon salımlarımızı azaltırken, enerji tüketimimizi ve atık yönetimimizi sistematik olarak iyileştiriyoruz. Lotus ve Lavanta tesislerimizde yenilenebilir enerji yatırımları yapmaya devam ederek, karbon nötr hedeflerimize doğru kararlılıkla ilerliyoruz. Yaptığımız çalışmalar sonrasında ortaya çıkan hesaplamalar sonucunda da etkilerini ölçtüğümüz enerji tüketimi, atık yönetimi, sarf malzemesi tüketimi, çalışan araçları ve servisleri gibi birçok sera gazı emisyon kaynaklarımızın etkilerini minimize etmek adına departmanlarımız farklı projeler geliştirmeye devam ediyor.”

“TOPLUMA DEĞER KATIYORUZ”

Ekol’ün geniş hizmet ağı ve faaliyetlerinin toplum üzerinde yarattığı etkinin bilinciyle hareket ettiklerini vurgulayan Musul, “Bu anlayışla, sadece çalışma arkadaşlarımızı değil, tüm toplumu kapsayan ve geleceğe olumlu katkılar sağlamayı amaçlayan çeşitli projeler yürütüyoruz. Eğitim alanında burs desteklerinden başlayarak, üniversitelerle iş birliklerine; hayvan haklarından doğal afetlere yönelik yardım çalışmalarına uzanan geniş bir yelpazede, Ekol gönüllüleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla güçlü iş birlikleri kuruyoruz. Gençlerin eğitimine ve istihdamına yönelik destek programlarımız, gönüllülük faaliyetlerimiz ve toplumsal kalkınmayı destekleyen iş birliklerimizle, toplumun sürdürülebilir gelişimine katkıda bulunmayı sürdürüyoruz.” dedi.

Ekol 2024 Sürdürülebilirlik Raporu, GRI (Global Reporting Initiative- Küresel Raporlama Girişimi) Evrensel Standartları (2021) temel seçeneğine uygun olarak hazırlandı. Raporlama kapsamında yer alan emisyon verileri ve performans göstergeleri, uluslararası denetim kuruluşu Bureau Veritas tarafından sınırlı güvence denetimine tabi tutularak doğrulandı. 2024 Sürdürülebilirlik Raporu’nun tamamına https://www.ekol.com/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporlarimiz/ linki üzerinden erişim sağlanabiliyor.