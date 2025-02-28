Asgari Ücret Açlık Sınırının Altında Kaldı

2025 yılı için belirlenen asgari ücret 22.104 TL olarak açıklanırken, yeni veriler bu tutarın açlık sınırının bile altında kaldığını gözler önüne serdi. Ailelerin temel gıda ihtiyacını karşılamakta zorlandığı vurgulanırken, diğer temel harcamalar da düşünüldüğünde yaşam maliyetinin giderek arttığı ortaya koyuldu.

Yoksulluk Sınırı ve Yaşama Maliyeti Rekor Kırdı

Araştırmaya göre, gıda harcamalarının yanı sıra giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve diğer temel ihtiyaçlar da dahil edildiğinde dört kişilik bir ailenin yapması gereken toplam harcama (yoksulluk sınırı) 75.973,49 TL’ye ulaştı. Bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 30.206,24 TL olarak hesaplandı.

Mutfak Enflasyonu Arttı

Türk-İş’in hesaplamalarına göre, mutfak enflasyonu Şubat 2025 itibariyle şu şekilde gerçekleşti:

Aylık gıda harcamasındaki artış bir önceki aya göre %5,39 oldu.

On iki aylık değişim oranı %43,47 olarak hesaplandı. Dünyanın Zirvesindeki 6 Lider: Küresel Gücün Yeni Yüzleri

Yıllık ortalama artış ise %57,73 seviyesine ulaştı.

Türk-İş: “Geçim Şartları İyileştirilmeli”

Türk-İş tarafından yapılan açıklamada, dar ve sabit gelirli çalışanların geçim koşullarının giderek kötüleştiği vurgulandı. "Çalışanların satın alma gücü her geçen gün gerilemekte ve bu nedenle insanlar gıda harcamalarında bile tasarrufa gitmek zorunda kalmaktadır" ifadeleri kullanılarak, geçim şartlarının iyileştirilmesi gerekliliğine dikkat çekildi.

Bu verilere göre, asgari ücretin artan enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında yetersiz kaldığı bir kez daha gözler önüne serildi.