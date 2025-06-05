Kararnameye göre ABD’ye seyahati geçici olarak askıya alınan ülkeler şunlar: Afganistan, Myanmar, Çad, Kongo, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen.

Güvenlik ve Bilgi Paylaşımı Gerekçesiyle

Kararnamenin gerekçeleri arasında, söz konusu ülkelerin yeterli güvenlik taraması ve istihbarat paylaşımı yapamaması öne çıkıyor. CNBC’nin haberine göre, Trump yönetimi bu ülkelerin, potansiyel tehdit oluşturabilecek kişileri ayırt edecek teknik ve idari kapasiteye sahip olmadığını savunuyor.

Ayrıca ABD’ye giren kişilerin vize sürelerini aşıp aşmadıkları, ülkelerine geri gönderilmeleri durumunda bu kişilerin kabul edilip edilmediği gibi detaylar da yasak kararında etkili oldu. Kararnamede, “Bu ülkelerden gelen bazı bireylerin, ABD’nin güvenliği için tehdit oluşturabileceğine dair güçlü işaretler bulunuyor” ifadeleri yer aldı.

Trump Yönetiminden Sert Adım

Bu adım, Trump’ın görev süresinin ikinci döneminde göçmenlik politikalarını yeniden sertleştirdiğinin bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Daha önce de benzer şekilde "Müslüman ülkeler" olarak adlandırılan bir dizi ülkeye seyahat yasağı getirilmişti.

Yeni yasağın nasıl uygulanacağı ve hangi istisnaları kapsayacağı ise ilerleyen günlerde ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklanması bekleniyor.