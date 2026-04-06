Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final aşaması, yarın ve 8 Nisan Çarşamba günü oynanacak 4 karşılaşmayla başlayacak.

Devler Ligi'nin bu turunda rövanş maçları, 14-15 Nisan'da yapılacak ve yarı finalistler belli olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:



Yarın

22.00 Real Madrid - Bayern Münih

22.00 Sporting CP - Arsenal



8 Nisan Çarşamba

22.00 Paris Saint-Germain - Liverpool

22.00 Barcelona - Atletico Madrid