Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final aşaması, yarın ve 8 Nisan Çarşamba günü oynanacak 4 karşılaşmayla başlayacak.
Devler Ligi'nin bu turunda rövanş maçları, 14-15 Nisan'da yapılacak ve yarı finalistler belli olacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:
Yarın
22.00 Real Madrid - Bayern Münih
22.00 Sporting CP - Arsenal
8 Nisan Çarşamba
22.00 Paris Saint-Germain - Liverpool
22.00 Barcelona - Atletico Madrid