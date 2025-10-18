Görüşmede Orta Doğu’daki ateşkes, Ukrayna-Rusya Savaşı ve savunma iş birliği konuları ele alındı. Zelenskiy, “Trump bize ve tüm dünyaya Orta Doğu’da bir barış sağlanabileceğini gösterdi” ifadelerini kullandı.

Trump: “Ukrayna’da da barışı sağlayabilirsek bu dokuzuncu savaş olacak”

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Washington’daki Beyaz Saray’da bir araya geldi. İki lider, görüşme öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Zelenskiy konuşmasının başında, Gazze’deki ateşkes sürecini överek, “Orta Doğu’daki başarılı ateşkes için Başkan Trump’ı tebrik ediyorum. Umarım Ukrayna’da da aynı sonuca varacağız. Trump bize ve bütün dünyaya Orta Doğu'da bir barış sağlanabileceğini gösterdi.” dedi.

Trump ise Gazze Şeridi’nde İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkese değinerek, “Birçok savaşı sonlandırdım. Rusya-Ukrayna Savaşı’nda da barışı sağlayabilirsem bu savaş, durdurduğum dokuzuncu savaş olacak. Umuyorum Ukrayna’da da yakın zamanda barışı elde edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy: “Tomahawklara karşılık ABD’ye dron sağlayabiliriz”

Ukrayna lideri Zelenskiy, ABD’nin Ukrayna’ya Tomahawk füzesi tedariki hakkındaki soruya, “Bir askeri hedefi vurmak için sadece füze kullanamazsınız. Biz çok iyi dronlar üretiyoruz ve bunları ABD’ye satabiliriz. Tomahawklara karşılık ABD’ye dron sağlayabiliriz.” şeklinde yanıt verdi.

Trump ise konuyla ilgili olarak, “Bugün bu konuyu görüşeceğiz.” demekle yetindi.

Trump: “Tomahawklar bölgede tırmanışa neden olabilir”

ABD Başkanı Trump, Ukrayna’ya Tomahawk füzesi gönderilmesine ilişkin, “Tomahawklar harika silahlar ancak bölgede bir tırmanışa neden olabilir. Ayrıca bizim de onlara ihtiyacımız var. Ülkemizi savunmak için kullanacağımız silahları kolayca vermek istemiyoruz.” dedi.

Trump ayrıca, son yıllarda artan dron savaşlarına dikkat çekerek, “İsrail için birçok dronu etkisiz hale getirdik. Ukrayna da çok iyi dronlar üretiyor.” açıklamasında bulundu.

Trump: “Ben tanksavar füzeleri vermeseydim Rusya Kiev’e kolaylıkla girebilirdi”

Trump, geçmiş ABD yönetimlerinin politikalarını da eleştirerek, Barack Obama ve Joe Biden’a yüklendi:

“Biden Ukrayna’ya silah değil kefen gönderdi. Ben ise onlara Javelin tanksavar füzeleri gönderdim. Eğer bu füzeleri vermeseydim, Putin savaşı bir haftada bitirebilir, Rusya Kiev’e kolaylıkla girebilirdi.”

Trump: “Savaşları bitiren Başkan olarak hatırlanmak istiyorum”

Trump, Nobel Barış Ödülü’nün bu yıl Venezuela’daki muhalefet lideri Maria Corina Machado’ya verilmesine değinerek, “Kendisini tanımıyorum ama harika bir insan. Ben bunu Nobel için yapmıyorum, savaşı durdurmak istiyorum. Her hafta birçok insan ölüyor. Nobel umurumda değil; ben savaşları bitiren Başkan olarak hatırlanmak istiyorum.” dedi.

Trump-Putin görüşmesi Macaristan’da yapılabilir

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Macaristan’da ikili bir görüşme gerçekleştirme ihtimaline de değindi:

“Muhtemelen ikili bir görüşme olacak. Zelenskiy ve Putin birbirlerini hiç sevmiyorlar. Onları bir araya getiremeyiz.”

Trump: “Çin ile aramız iyi, Başkan Xi ile görüşeceğim”

ABD Başkanı ayrıca Çin ile ilişkiler konusunda, “Çin’le iyi geçiniyoruz. Bence iyi bir durumdayız, birkaç hafta içinde görüşeceğiz. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile aram çok iyi. Güney Kore’de bir araya geleceğiz.” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy: “İspanya NATO’ya sadık kalmadı”

Trump son olarak, NATO ülkelerinin savunma harcamaları konusuna değinerek, “İspanya NATO’ya sadık kalmadı. GSYİH’nin yüzde 5’ini savunmaya ayırma kararını uygulamıyorlar. Belki ticari anlamda bir yaptırım söz konusu olabilir.” dedi.