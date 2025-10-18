Adli Tıp’ta Alınan Örnekler İncelendi

Başsavcılık tarafından başlatılan “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” soruşturması kapsamında, ünlü isimlerden kan, idrar ve saç örnekleri alındı. Adli Tıp Kurumu’nda yapılan detaylı incelemenin ardından örnekler, Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolleriyle birlikte değerlendirildi.

8 Ünlüde Madde Kullanımı Belirlendi

Alınan bilgilere göre, ünlülerden Dilan Polat, Derin Talu, Berrak Tüzünataç, Deren Talu, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım’ın kanında veya saç örneklerinde uyuşturucu madde tespit edildi.

Polat, Talu kardeşler, Tüzünataç ve Akalay’ın saç örneklerinde kokain maddesine rastlandı.

Aka, Akdülger ve Yıldırım'ın kan örneklerinde ise esrar kullanımına bağlı THC-COOH maddesi bulundu.

İlaç Kullanımı Tespit Edilen İsimler

Bazı ünlülerin örneklerinde ilaç etken maddesi tespit edildi. Engin Polat, İrem Derici, Feyza Altun ve Ziynet Sali Safter’in kan örneklerinde bulunan maddelerin yeşil reçeteli ilaçlara ait olduğu belirlendi.

Sonuçları Temiz Çıkan Ünlüler

Soruşturmada yer alan bazı isimlerin test sonuçları ise negatif çıktı. Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Mert Yazıcıoğlu, Zeynep Meriç Aral, Ceren Moray Orcan, Hadise Açıkgöz ve Özge Özpirinçci Yamantürk’ün kan ve saç örneklerinde herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadı.

Soruşturma Devam Ediyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü dosya kapsamında, tespit edilen sonuçların ardından sürecin adli boyutunun şekilleneceği belirtiliyor. Uyuşturucu madde tespiti yapılan isimler hakkında yeni ifadeler ve ek incelemelerin gündeme gelmesi bekleniyor.