“Kolombiya uyuşturucuyla mücadele etmiyor, üretiyor”

Air Force One uçağında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Kolombiya’nın uyuşturucu üretiminde rol oynadığını öne sürerek sert ifadeler kullandı.

Trump, “Kolombiya uyuşturucuyla mücadele etmiyor, tam tersine uyuşturucu üretiyor. Bu kabul edilemez. Bu nedenle Kolombiya’ya yapılan tüm ödemeleri durduruyorum” dedi.

ABD Başkanı, Kolombiya’ya yönelik gümrük vergilerinin artırılacağını da belirterek, “Yeni gümrük vergileriyle ilgili detayları bugün açıklayacağız” ifadelerini kullandı.

ABD-Kolombiya ilişkilerinde yeni kriz

Trump yönetimi daha önce de Latin Amerika ülkelerine yönelik yardımları, göç ve uyuşturucu politikaları nedeniyle durdurmuştu. Bu son kararın ardından iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin daha da gerilmesi bekleniyor.

Trump’tan Gazze açıklaması: “Ateşkes hala yürürlükte”

Trump, konuşmasında Orta Doğu gündemine de değinerek, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki son saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Gazze’de ateşkes hala yürürlükte” diyen Trump, saldırılardan haberdar olmadığını ve durumun yakından takip edildiğini söyledi.

Kolombiya yaptırımları küresel ekonomi ve ticareti etkileyebilir

Uzmanlar, ABD’nin Kolombiya’ya yönelik ekonomik yaptırımlarının, bölgedeki ticaret dengelerini ve özellikle kahve, enerji ve tarım ürünleri ihracatını olumsuz etkileyebileceği görüşünde.