Artvin’in doğa harikası ilçelerinden Şavşat, yeşilin bin bir tonunu barındıran ormanları, berrak suları ve mis gibi dağ havasıyla ziyaretçilerini büyülüyor. Bu eşsiz coğrafyada yer alan Maden köyü, tarihi ahşap evleriyle hem görsel bir şölen sunuyor hem de kültürel mirasını yaşatıyor.

1900 Rakımda Bir Ahşap Cenneti

Kentin yüksek kesimlerinde, 1900 metre rakımda konumlanan Maden köyü, yıllara meydan okuyan ahşap evleriyle dikkat çekiyor. Yaz mevsiminde büyük şehirlerden köylerine dönen vatandaşlarla nüfusu artan köyde, kışın yaklaşık 30 hane yaşamını sürdürüyor. Yaz aylarında ise bu sayı 70’e kadar çıkıyor.

Sert kış koşullarına rağmen köy halkı, geçimini ağırlıklı olarak hayvancılıkla sağlıyor. Ancak son yıllarda doğa turizmine olan ilginin artmasıyla birlikte Maden köyü, Artvin’in yeni turizm rotalarından biri haline geldi.

Betona Karşı Ahşabın Mücadelesi

Köyde yalnızca iki beton yapı bulunuyor. Bu evler, geçmişte çıkan bir yangın sonrası evsiz kalan vatandaşlar için geçici olarak inşa edilmiş. Bunun dışında köyün tamamı, otantik ahşap mimarinin sadeliğini ve güzelliğini koruyor.

Köy sakinlerinden Hüseyin Meydan, ahşap yapıların korunmasının önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Kışın 30 hanenin yaşadığı, yazın ise 70 haneye ulaşan köyümüzde geçim kaynağımız hayvancılık. Köyün mimarisini elimizden geldiğince korumaya çalışıyoruz. Ancak eski evler yıkılmaya başladı. Ahşap ev yapmak zor; kerestesini hazırlamak uzun sürüyor. Devletimizin bu tür yerleri koruma altına alması gerekiyor."

Şavşat’ın Yeşili ve Yaylaların Büyüsü

Artvin’in Şavşat ilçesi, her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor. İlkbaharda yemyeşil vadiler, yazın serin yaylalar, sonbaharda sarı ve kırmızının dans ettiği ormanlar bölgeye eşsiz bir atmosfer katıyor. Maden köyü de bu doğa şöleninin tam kalbinde yer alıyor.

Ziyaretçiler, köyün çevresindeki yaylalarda doğa yürüyüşleri yapabiliyor, fotoğraf tutkunları için benzersiz kareler yakalayabiliyor. Köyün ahşap evleri, taş duvarlı sokakları ve güler yüzlü insanları, adeta bir zaman yolculuğu hissi yaratıyor.

Gelecek İçin Umut: Kültürel Mirası Yaşatmak

Maden köyü sakinleri, hem kültürel miraslarını korumak hem de köylerinin turizm potansiyelini artırmak için yoğun çaba gösteriyor. Köyün ahşap dokusunu koruyarak gelecek kuşaklara aktarmak, onların en büyük hedefi.

Artvin’in doğası, Şavşat’ın yeşili ve Maden köyünün ahşap evleriyle oluşturduğu bu bütünlük, hem kültürel hem de ekolojik sürdürülebilirliğin en güzel örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.