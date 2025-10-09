ABD Başkanı Donald Trump’tan Gazze Şeridi'nde kalıcı barış sağlanmasını öngören Gazze Planı'na ilişkin müzakerelerle ilgili flaş bir açıklama geldi. Kendisine ait Truth sosyal medya platformundan bir paylaşım yapan Trump, "İsrail ve Hamas'ın Barış Planımızın ilk aşamasını onayladığını duyurmaktan büyük gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı. Bundan sonra tarafların atacağı adımlara değinen Trump, "Bu, tüm rehinelerin çok yakında serbest bırakılacağı ve İsrail'in güçlü, kalıcı ve ebedi bir barışa doğru atılan ilk adımlar olarak askerlerini üzerinde anlaşmaya varılan bir hatta çekeceği anlamına geliyor" dedi. Tüm tarafların adil bir şekilde muamele göreceğini kaydeden Trump, "Bugün, Arap ve Müslüman dünyası, İsrail, tüm komşu ülkeler ve ABD için büyük bir gün. Bu tarihi ve eşi benzeri görülmemiş olayın gerçekleşmesi için bizimle birlikte çalışan Katar, Mısır ve Türkiye'den arabuluculara teşekkür ederiz. Ne mutlu barışı sağlayanlara" ifadelerini kullandı.



Trump, anlaşma ihtimalinin çok yüksek olduğunu açıklamıştı

Trump, günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada, barış konusunda umutlu olduğunu vurgulayarak, "Bence bu sonunda gerçekleşecek bir şey. Bu hafta Orta Doğu'ya gidebilirim. Belki Pazar günü, göreceğiz. Anlaşma sağlanma ihtimali çok yüksek, ancak müzakereler oldukça iyi gidiyor" ifadelerini kullanmıştı. Sorulan bir soru üzerine Gazze’yi de ziyaret edebileceğini belirten Trump, "Bunu yapabilirim, henüz tam olarak karar vermedik" açıklamasında bulunmuştu.

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Gazze Planı açıklaması: "Yarın hükümeti toplayarak anlaşmayı onaylayacağız"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Planı’nın ilk aşaması konusunda Hamas ile mutabakata varıldığını doğrulayarak, "Yarın hükümeti toplayarak anlaşmayı onaylayacak ve tüm değerli rehinelerimizi evlerine geri getireceğiz" açıklamasında

bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze Şeridi'nde kalıcı barış sağlanmasını öngören Gazze Planı'nın ilk aşamasının İsrail ve Hamas tarafından onaylandığını duyurmasının ardından, İsrail’den konuyla ilgili ilk resmi açıklama geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı İbranice paylaşımda Hamas ile mutabakata varıldığını doğrulayarak, "İsrail için büyük bir gün. Yarın hükümeti toplayarak anlaşmayı onaylayacak ve tüm değerli rehinelerimizi evlerine geri getireceğiz" dedi. İsrail ordusuna ve Trump’a teşekkür eden Netanyahu, "Tanrı’nın yardımıyla, birlikte tüm hedeflerimize ulaşmaya ve komşularımızla barışı genişletmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



"Başkan Trump’a teşekkür ediyorum"

Daha sonra İngilizce olarak ayrı bir paylaşım yapan Netanyahu, planın ilk aşamasının onaylanmasıyla tüm rehinelerin ülkeye geri getirileceğini yineleyerek, "Bu, İsrail Devleti için diplomatik bir başarı ve ulusal ve manevi bir zaferdir" değerlendirmesini yaptı. Sürecin başından bu yana "tüm rehineleri evlerine geri döndürmek" ve "İsrail’in hedeflerini gerçekleştirmek" konusunda kararlı bir tavır sergilediğini söyleyen Netanyahu, "Sarsılmaz kararlılığımız, güçlü askeri harekâtımız ve büyük dostumuz ve müttefikimiz Başkan Trump'ın çabaları sayesinde bu kritik dönüm noktasına ulaştık" dedi. Netanyahu, "Başkan Trump'a liderliği, ortaklığı ve İsrail'in güvenliği ile rehinelerimizin serbest bırakılması konusundaki sarsılmaz kararlılığı için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Trump, anlaşmaya varıldığını duyurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi'nde kalıcı barış sağlanmasını öngören Gazze Planı'nın ilk aşamasının "İsrail ve Hamas tarafından onaylandığını" duyurarak, "Bu tarihi ve eşi benzeri görülmemiş olayın gerçekleşmesi için bizimle birlikte çalışan Katar, Mısır ve Türkiye'den arabuluculara teşekkür ederiz" açıklamasında bulunmuştu. Bundan sonra tarafların atacağı adımlara değinen Trump, "Bu, tüm rehinelerin çok yakında serbest bırakılacağı ve İsrail'in güçlü, kalıcı ve ebedi bir barışa doğru atılan ilk adımlar olarak askerlerini üzerinde anlaşmaya varılan bir hatta çekeceği anlamına geliyor" demişti.

Hamas, Gazze Planı’nın anlaşmaya varıldığını doğrulayarak uluslararası topluma çağrıda bulundu: "İsrail’e anlaşmanın gereklerini tam olarak yerine getirmesi için baskı yapın"

Hamas, Gazze Şeridi'nde kalıcı barış sağlanmasını öngören Gazze Planı'nın ilk aşaması konusunda anlaşmaya varıldığını doğrulayarak, "Başkan Trump’a, anlaşmanın garantör devletlerine, çeşitli Arap ve İslam devletleri ile tüm uluslararası taraflara çağrıda bulunuyoruz: İşgalci İsrail hükümetine, anlaşmanın gereklerini tam olarak yerine getirmesi için baskı yapın ve üzerinde mutabık kalınan hususları uygulamaktan kaçınmasına veya bunları geciktirmesine izin vermeyin" denildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın "İsrail ve Hamas'ın Barış Planı’nın ilk aşamasını onayladığını" duyurmasının yankıları sürerken, İsrail’in ardından Hamas da varılan mutabakatı doğruladı. Hamas’ın sosyal paylaşım platformu Telegram üzerinden yayınladığı açıklamada, varılan anlaşmanın "Gazze’deki savaşın sona ermesini, işgal güçlerinin bölgeden çekilmesini, insani yardımların girişine izin verilmesini ve mahkum takasını" öngördüğü hatırlatılarak, "Katar, Mısır ve Türkiye'deki arabulucu kardeşlerimizin çabalarını büyük memnuniyetle karşılıyoruz. Ayrıca, savaşa son vermeyi ve işgalcilerin Gazze Şeridi'nden çekilmesini hedefleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın çabalarına da değer veriyoruz" denildi.



"İsrail’in mutabık kalınan hususları uygulamaktan kaçınmasına ve geciktirmesine izin vermeyin"

Bundan sonraki süreçte uluslararası toplumun İsrail’e anlaşmaya uyma konusunda baskı yapması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Başkan Trump’a, anlaşmanın garantör devletlerine, çeşitli Arap ve İslam devletleri ile tüm uluslararası taraflara çağrıda bulunuyoruz: İşgalci İsrail hükümetine, anlaşmanın gereklerini tam olarak yerine getirmesi için baskı yapın ve üzerinde mutabık kalınan hususları uygulamaktan kaçınmasına veya bunları geciktirmesine izin vermeyin" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, Hamas’ın Filistinlilerin "özgürlük, bağımsızlık ve kendi kaderini tayin hakkı dahil tüm ulusal haklarına bağlılığı sürdürdüğü" vurgulandı.