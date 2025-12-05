Anlaşma, Washington DC’deki ABD Barış Enstitüsü’nde, KDC Devlet Başkanı Felix Tshisekedi, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame ve Trump’ın katılımıyla gerçekleştirilen törenle duyuruldu.

Törenden önce Beyaz Saray’da üçlü görüşme gerçekleştirilirken, taraflar daha sonra Barış Enstitüsü’ne geçerek anlaşmanın son maddeleri üzerinde mutabakata vardı. Böylece, bölgenin üç on yılı aşkın süredir maruz kaldığı şiddet döngüsünün sona erdirilmesi adına ilk kez liderler düzeyinde bağlayıcı bir belge ortaya koyuldu.

Trump: “Bir yıldan kısa sürede sona eren sekizinci savaş”

Törende konuşan Trump, Kongo’nun doğusundaki uzun süreli çatışmanın milyonlarca insanı etkilediğini belirterek anlaşmayı “tarihi bir dönüm noktası” olarak tanımladı. Trump, ABD yönetiminin arabuluculuk faaliyetlerine dikkat çekerek, “Bu bir yıldan kısa sürede sona erdirdiğimiz sekizinci savaş oldu” ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın; kalıcı ateşkes, silahlı devlet dışı grupların tasfiyesi, yerinden edilmiş kişilerin geri dönüşü ve ağır insan hakları ihlallerine ilişkin hesap verebilirlik mekanizmalarını içerdiğini vurgulayan Trump, sürecin “Washington Anlaşmaları” olarak anılacağını söyledi.

Ekonomik entegrasyon ve kritik mineraller vurgusu

Trump, iki ülkenin bundan sonraki dönemde askeri gerilim yerine ekonomik işbirliğini öne çıkarma yönünde stratejik bir karar aldığını belirtti. ABD’nin anlaşma çerçevesinde bölgedeki kritik minerallere erişim sağlayacağını ifade eden Trump, Amerikan şirketlerinin Ruanda ve KDC’de yatırım için görevlendirileceğini açıkladı.

“Her iki lider de taahhütlerini yerine getirecek kapasiteye sahip. Bu anlaşma hem bölge halkı hem de küresel ekonomi için uzun vadeli bir kazanım olacak” dedi.

Haziran’daki dışişleri düzeyindeki mutabakatın devamı niteliğinde

Bugün imzalanan anlaşma, 27 Haziran’da yine ABD’nin arabulucuğunda dışişleri bakanları arasında yapılan mutabakatın diplomatik olarak üst seviyeye taşınmış hali olarak değerlendiriliyor. O ilk anlaşma, çatışmaların durdurulması ve mineral tedarik zincirinin güvenliğinin sağlanması açısından kritik bir adım olarak görülüyordu.

Liderler düzeyindeki yeni belge, barış sürecine uluslararası meşruiyet kazandırırken, Ruanda ve KDC arasında kalıcı normalleşmenin zeminini güçlendirdi.