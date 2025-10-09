Gözaltı sürecinin ardından serbest bırakılan ünlü şarkıcı, sahneye çıkar çıkmaz duygusal bir konuşma yaptı.

Gecikmeli olarak sahneye çıkan Hadise, konserin ilk dakikalarında yaşananları anlatırken sesi titredi, zaman zaman gözyaşlarını tutmakta zorlandı.

“Sizleri beklettiğimiz için özür dilerim ama gerçekten elimizde değildi. Zar zor yetiştik. Menajerim Haluk Şentürk’e teşekkür etmek istiyorum; özel uçak ayarladı, onun sayesinde yetişebildik,” diyen Hadise, sabah yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Hayatımda ilk defa sabah 6.30’da korkarak uyandım. Kapım çalındı, kız kardeşim Derya da bendeydi. Güvenliği aradım, ‘Kim bu?’ dedim. Jandarma geldiğini söylediler, beni almaya... O cümle korkunç bir cümle! Çok tatlılardı, güzel davrandılar ama gerçekten çok korktum.” Azerbaycanlı sanatçının okuduğu istiklal marşı şiiri izlenme rekoru kırıyor İçeriği Görüntüle

Yaşadığı sürecin kendisini derinden etkilediğini dile getiren Hadise, “Ben sigara bile içmiyorum. Bugün olanlar zoruma gitti, ağırıma gitti,” ifadelerini kullandı.

“Beni annem babam böyle yetiştirmedi. Ben işine aşık bir kadınım, bugüne kadar kendi çabamla geldim buralara. Ne baba parası, ne anne parası, ne eski sevgili parası... Kendi gücümle buradayım. Ve bugün bu şekilde anılmak beni çok üzdü,” dedi.

Konser boyunca zaman zaman duygulanan Hadise, seyircilerden büyük destek gördü. Salondaki hayranları, ünlü şarkıcıyı alkışlarla teselli etti.

Operasyonda ifade veren 19 isim arasında İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin ve Deren Talu, Birce Akalay, Dilan ve Engin Polat, Metin Akdülger, Ziynet Sali ve Ceren Moray da yer almıştı.

Hadise’nin Ankara konserinde yaptığı açıklama, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.