Dünya Kadınlar Günü’nün Tarihçesi

Dünya Kadınlar Günü’nün temelleri, 8 Mart 1857’de ABD’nin New York kentinde tekstil işçisi kadınların çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle düzenlediği grevle atıldı. 1908’de yine New York'ta 15 binden fazla kadın, daha kısa çalışma saatleri, daha iyi ücretler ve oy hakkı için yürüyüş düzenledi. Bu mücadele, 1910 yılında Danimarka’nın Kopenhag kentinde düzenlenen Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı’nda Almanya’dan Clara Zetkin’in önerisiyle uluslararası bir gün olarak kabul edildi.

Birleşmiş Milletler (BM), 1977 yılında 8 Mart'ı resmen "Dünya Kadınlar Günü" olarak tanıdı ve o tarihten itibaren her yıl belirli temalar çerçevesinde küresel etkinlikler düzenlenmeye başlandı.

Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Günümüzde kadın hakları konusunda önemli ilerlemeler kaydedilmiş olsa da, dünya genelinde kadınlar hâlâ ekonomik, sosyal ve siyasi alanda birçok engelle karşı karşıya kalmaktadır. Eşit işe eşit ücret, eğitim fırsatlarına erişim, karar alma mekanizmalarına katılım ve toplumsal şiddetle mücadele gibi konular, Dünya Kadınlar Günü'nün temel gündem maddeleri arasında yer almaktadır.

Birleşmiş Milletler'in her yıl belirlediği temalar doğrultusunda, 2025 yılı için de kadınların güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik çeşitli etkinlikler ve kampanyalar düzenlenmektedir.

Türkiye’de Dünya Kadınlar Günü

Türkiye’de Dünya Kadınlar Günü, 1921 yılından itibaren çeşitli etkinliklerle anılmaktadır. 1980'lerden sonra daha geniş kitleler tarafından sahiplenilen bu özel gün, kadın hakları hareketleri ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla her yıl daha da büyük yankı uyandırmaktadır.

Kadınların iş dünyasında, siyasette, sanatta ve bilimde daha fazla yer alması, kadın girişimciliğinin desteklenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, Türkiye'deki 8 Mart etkinliklerinin de merkezinde yer almaktadır.