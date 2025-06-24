Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 23 Haziran 2025 tarihli kararıyla şirket hakkında 1 yıllık kesin mühlet kararı verdi. Bu kararla birlikte Akın Tekstil; icra, iflas, ihtiyati haciz ve benzeri hukuki yaptırımlardan geçici olarak korunmaya alındı. Daha önce alınan 3 aylık geçici mühletin ardından gelen bu karar, şirketin yeniden yapılandırma sürecine girerek ayakta kalması için kritik bir adım oldu.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre Akın Tekstil’in içinde bulunduğu bu zorlu süreçte ekonomik sıkıntılar kadar etkili olan bir diğer faktör, ortaklar arasındaki derin görüş ayrılıkları oldu. Şirketin kurucuları Rüştü Akın ve Ali Haydar Akın’ın aileleri arasında son dönemde tırmanan anlaşmazlıkların, yönetim kademesindeki uyumu ve dolayısıyla şirketin finansal istikrarını olumsuz etkilediği belirtiliyor. Yönetim Kurulu Başkanı Ragıp Akın ile şirketin azınlık hissedarı olan Çolakoğlu ailesi mensupları arasındaki gerilim, finansmana erişimi zorlaştırarak şirketin nakit akışını ciddi şekilde sekteye uğrattı.

Sermaye Piyasası Kurulu’na (KAP) yapılan açıklamada da bu iç çekişmelerin yarattığı yıkıcı etkilere dikkat çekildi. Azınlık hissedarların şirket aleyhine açtığı davalar nedeniyle Akın Tekstil’in bankalar nezdindeki itibarı zedelendi, bu da dış finansman kaynaklarına erişimi neredeyse imkânsız hale getirdi. Bu durum, üretimin sürdürülebilirliğini tehdit eden bir noktaya ulaşınca, konkordato başvurusu kaçınılmaz oldu.

Bir zamanlar tekstil sektörünün parlayan yıldızlarından biri olan Akın Tekstil’in geleceği şimdi mahkemenin tanıdığı bu yeniden yapılandırma sürecine ve aile içi anlaşmazlıkların çözülmesine bağlı. Şirketin bu süreci nasıl yöneteceği ve üretim kapasitesini sürdürebilecek adımları atıp atamayacağı, sektör temsilcileri ve çalışanları tarafından yakından takip ediliyor.