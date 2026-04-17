17 Nisan 2026 itibarıyla yürürlüğe giren düzenleme kapsamında, umuma mahsus (bordo) pasaport sahibi Avustralya vatandaşları artık turistik seyahat ve transit geçişlerde vize almadan Türkiye’ye giriş yapabilecek.

Yeni uygulamaya göre Avustralya vatandaşları, her 180 gün içinde en fazla 90 gün süreyle Türkiye’de vizesiz kalabilecek. Düzenlemenin, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 18’inci maddesi uyarınca hayata geçirildiği belirtildi.

Kararın özellikle turizm hareketliliğine katkı sağlaması beklenirken, iki ülke arasındaki seyahatlerin de daha kolay hale gelmesi öngörülüyor. Uzmanlar, vize muafiyetinin hem Türkiye’nin turizm gelirlerine olumlu yansıyabileceğini hem de karşılıklı ilişkileri güçlendirebileceğini ifade ediyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, uygulamanın 17 Nisan 2026 tarihi itibarıyla geçerli olduğu açıkça vurgulandı.