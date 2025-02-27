Hakkari'de Başlayan Kayyum Atamaları

Haziran 2024'te ilk kayyum ataması Hakkari'de gerçekleştirildi. DEM Parti'li Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış, "silahlı terör örgütünü yönetmek" ve "örgüt propagandası yapmak" suçlarından yargılandığı davada 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılırken, yerine Hakkari Valisi Ali Çelik kayyum olarak atandı.

Esenyurt'ta CHP'li Başkan Gözaltına Alındı

30 Ekim 2024'te ise CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "PKK/KCK terör örgütü ile bağlantılı faaliyetlere katılmak" suçlamasıyla gözaltına alındı ve yerine kayyum olarak İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy atandı. CHP ve DEM Parti bu kararı protesto etmek için Esenyurt Meydanı'nda bir miting düzenlemişti.

Mardin, Batman ve Halfeti'de Kayyum Atamaları

4 Kasım 2024'te Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan görevden alındı. Türk, Kobani davasında 10 yıl hapis cezası alırken; Sönük ve Karayılan "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamalarıyla yargılanıyordu. Yerlerine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Batman Valisi Ekrem Canalp ve Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu kayyum olarak atandı.

Tunceli ve Ovacık Belediyelerine Müdahale

22 Kasım 2024'te DEM Parti'li Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül görevden alındı. Konak, "PKK propagandası yapmak" ve "terör örgütü üyeliği" suçlamalarıyla; Sarıgül ise "PKK üyeliği" nedeniyle uzaklaştırıldı. Yerlerine Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ve Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen atandı.

Van, Siirt ve Kağızman'da Yeni Kayyum Atamaları

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan, 11 Şubat 2025'te "terör örgütüne yardım etmek" suçlamasıyla 3 yıl 9 ay hapis cezası alarak görevden alındı ve yerine Van Valisi Ozan Balcı getirildi. 29 Ocak'ta ise DEM Parti'li Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş, gazetecilik yaptığı dönemde "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla hakkında verilen 6 yıl 3 ay hapis cezası nedeniyle görevden alındı ve yerine Siirt Valisi Kemal Kızılkaya atandı. 24 Şubat'ta Kars Kağızman Belediye Başkanı Mehmet Alkan, "örgüt üyeliği" suçlamasından 6 yıl 3 ay hapis cezası alarak görevinden uzaklaştırıldı ve yerine Kağızman Kaymakamı Okan Daştan Belediye Başkan Vekili olarak atandı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Tutuklandı

13 Ocak 2025'te Mersin Akdeniz ilçesinde DEM Parti'li Belediye Eş Başkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Arslan tutuklanarak yerlerine Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener kayyum olarak atandı. Aynı gün Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "suç örgütüne üye olma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "haksız mal edinme" suçlamalarıyla tutuklandı. Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Ömer Rasim Şişman başkanlık vekilliğine getirildi.

Beykoz Belediye Başkanı Da Gözaltında

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Beykoz Belediye Başkanı Özel Kalem Müdürü Veli Genç dahil olmak üzere 21 şüpheli gözaltına alındı. Sabah erken saatlerde yapılan eş zamanlı operasyonlarla 'İhaleye fesat karıştırma' suçlamasıyla Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Beykoz Belediye Başkanı Özel Kalem Müdürü Veli Genç başta olmak üzere 21 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Önümüzdeki günlerde Beykoz Belediyesine de kayyum atanması olası görünüyor.

Tartışmalar Devam Ediyor

Seçimlerin ardından CHP ve DEM Parti'ye yönelik kayyum atamaları özellikle muhalefet partileri tarafından demokrasiye aykırı olarak değerlendirilirken, hükümet yetkilileri atamaların yargı kararları ve güvenlik gerekçeleri ile yapıldığını belirtiyor. Kayyum atamalarının ilerleyen dönemde nasıl bir siyasi tablo oluşturacağı merak konusu olmaya devam ediyor.