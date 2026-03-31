Priştine’deki Fadil Vokrri Stadyumu’nda oynanan mücadelede millilere galibiyeti getiren gol, ikinci yarıda geldi. Dakikalar 53’ü gösterdiğinde Orkun Kökçü’nün pasıyla gelişen atakta Kenan Yıldız’ın ortasını iyi değerlendiren Kerem Aktürkoğlu, topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi. Bu gol aynı zamanda maçın skorunu belirledi.

Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Kerem Aktürkoğlu, attığı golle A Milli Takım kariyerindeki 51. maçında 15. golünü kaydetti. Başarılı futbolcu, 69. dakikada yerini Barış Alper Yılmaz’a bıraktı.

Bu sonuçla Türkiye, en son 2002 yılında katıldığı ve 3. sırada tamamladığı Dünya Kupası’nın ardından 24 yıl sonra yeniden finallerde mücadele etme hakkı kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak da karşılaşmanın ardından A Milli Takım için bir tebrik mesajı yayımladı. Bakan Bak mesajında, “ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası’na katılma hakkı elde eden A Milli Futbol Takımımızı canıgönülden kutluyorum. Bizleri gururlandıran Bizim Çocuklar’a başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Ay-yıldızlı ekibin elde ettiği bu tarihi başarı, Türkiye genelinde büyük sevinçle karşılandı. Milli Takım, 2026 Dünya Kupası’nda göstereceği performansla bir kez daha adından söz ettirmeyi hedefliyor.