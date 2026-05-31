Ay-yıldızlılar, bu mücadeleyle hem tarihi bir kilometre taşını geride bırakacak hem de uzun bir aranın ardından Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde taraftarıyla buluşacak.

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarına hız kesmeden başlayan A Milli Futbol Takımı, ilk ciddi sınavında yarın saat 20.30'da Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek. İstanbul’da oynanacak bu heyecan dolu müsabakanın ardından milliler, rotayı Amerika Birleşik Devletleri’ne çevirecek. Ay-yıldızlı ekip, 7 Haziran Pazar günü TSİ 01.00’de Florida’da Venezuela ile ikinci hazırlık maçını oynayacak.

Tarihi Gece: Millilerin 650. Müsabakası

Kuzey Makedonya karşılaşması, Türk futbol tarihi için ayrı bir önem taşıyor. Bugüne kadar 362'si resmi, 287'si özel olmak üzere toplam 649 maça çıkan A Milli Takım, yarın akşam 650. kez sahada olacak. Geride kalan 649 maçta 257 galibiyet, 241 mağlubiyet ve 151 beraberlik alan milliler, rakip fileleri 897 kez havalandırırken kalesinde 926 gol gördü.

Kuzey Makedonya ile 9. Randevu

İki ülke futbol takımları, tarihlerinde daha önce 4’ü resmi, 4’ü özel olmak üzere 8 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Türkiye’nin ezici bir üstünlüğü bulunuyor:

Türkiye Galibiyeti: 5

Kuzey Makedonya Galibiyeti: 1

Beraberlik: 2

İki ekip son olarak 5 Haziran 2017'de Üsküp'te karşılaşmış ve o müsabaka 0-0'lık eşitlikle sonuçlanmıştı.

Kadıköy Hasreti 1697 Gün Sonra Bitiyor

A Milli Takım, Kuzey Makedonya maçıyla birlikte tam 1697 gün sonra Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’ne ayak basacak. Kadıköy'de son olarak 8 Ekim 2021 tarihinde 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Norveç'i konuk eden ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan ay-yıldızlılar, uzun bir aranın ardından Kadıköy çimlerinde galibiyet arayacak.

Vincenzo Montella 32. Maçına Çıkıyor

A Milli Takım'ın başında başarılı bir grafik çizen Teknik Direktör Vincenzo Montella, ay-yıldızlı ekiple birlikte 32. müsabakasına çıkmaya hazırlanıyor. İtalyan teknik adam yönetiminde bugüne kadar 24'ü resmi, 7'si özel olmak üzere 31 maça çıkan Türkiye; 18 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 5 beraberlik elde etti.

Tanıdık İsimler Sahada Olacak

Dünya Kupası play-off turunda Danimarka’ya elenerek turnuva vizesini kaçıran Kuzey Makedonya’nın kadrosunda, Türkiye liglerinden tanıdığımız birçok isim yer alıyor. Goce Sedloski’nin çalıştırdığı Balkan ekibinde; Konyaspor'dan Enis Bardhi ve Kocaelispor'dan Darko Churlinov'un yanı sıra, geçmişte ülkemizde forma giymiş Eljif Elmas, Ezgjan Alioski ve Jani Atanasov gibi isimler dikkat çekiyor.

Hakem İspanya Federasyonu'ndan

Kritik karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu’ndan Jose Luis Munuera yönetecek. Munuera’nın yardımcılıklarını Diego Barbero ve Alfredo Rodriguez Moreno üstlenirken, maçın dördüncü hakemi ise Alejandro Quintero Gonzalez olacak.

Sakatlıklar ve Geniş Aday Kadro

Milli takımda Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız, Ferdi Kadıoğlu ve Mustafa Eskihellaç’ın tedavilerine devam edilirken, kaptan Hakan Çalhanoğlu takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Vincenzo Montella tarafından belirlenen 35 kişilik geniş aday kadroda şu isimler yer alıyor: