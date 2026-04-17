Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı 11165 sayılı karara göre, uygulama bayram günü boyunca geçerli olacak.

Düzenleme kapsamında şehir içi ulaşımın önemli hatları ücretsiz hizmet verecek. Buna göre Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci–Kazlıçeşme hattı ile Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Arnavutköy metro hattı gün boyunca ücretsiz olacak.

Ayrıca belediyelere bağlı toplu taşıma araçları da uygulamaya dahil edildi. Otobüs, metro ve tramvay gibi şehir içi ulaşım araçları, 23 Nisan boyunca vatandaşlara ücretsiz hizmet sunacak.