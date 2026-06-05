"Hem Çiftçiyi Hem İşletmeciyi Koruyan Dengeli Bir Karar"

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, kararın her iki tarafın da mağdur olmamasını sağlayacak şekilde, mevcut ekonomik realiteler gözetilerek alındığını vurguladı.

Doğan, artan maliyet baskısına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Tarımsal üretimin en önemli aşaması olan hasat döneminin sorunsuz geçmesi kritik bir öneme sahip. Ziraat odaları olarak hem çiftçilerimizin omuzlarındaki maliyet yükünü hem de biçerdöver işletmecilerimizin yükselen giderlerini göz önünde bulundurduk. Akaryakıt, yedek parça, bakım ve işçilik gibi kalemlerde yaşanan artışlar sektörü ciddi şekilde zorluyor. Bu doğrultuda iki tarafı da koruyan, dengeli ve ortak bir yol bulmaya çalıştık."

"Tüm Üreticilerimize Bereket Getirsin"

Belirlenen dekar başına 310 TL'lik ücretin tavsiye niteliğinde olduğunu hatırlatan Başkan Doğan, bu fiyatın hasat sürecinde yaşanabilecek olası anlaşmazlıkların ve mağduriyetlerin önüne geçmesini hedeflediklerini belirtti.

Yeni sezonun tüm tarım camiasına hayırlı olmasını dileyen Doğan, "Bir yıllık emeğin karşılığının alınacağı bu dönemin, başta Adanalı üreticilerimiz olmak üzere tüm çiftçilerimize bolluk, bereket ve kazanç getirmesini temenni ediyorum. Hasat bereketinin ülkemize hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.