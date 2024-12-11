ATM'lerde Yalnızca 200 TL'lik Banknotlar Olacak

Ziraat Bankası Eski Genel Müdür Yardımcısı ve akademisyen Şenol Babuşcu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ATM’lerdeki yeni dönemin detaylarını paylaştı. Babuşcu, bankaların artık ATM'lere sadece 100 TL ve 200 TL banknotları yerleştireceğini belirterek, 5 TL, 10 TL, 20 TL ve 50 TL banknotların dağıtımını durdurduğunu söyledi. 2025 yılı başı itibariyle ise yalnızca 200 TL'lik banknotların ATM’lere yerleştirileceği açıklandı. Bu değişiklikle birlikte, ATM’lerden yapılacak para çekme işlemlerinde yalnızca 200 TL'lik banknotlar kullanılacak.

500 TL Banknotlar Piyasaya Sürülecek Mi?

Bunun yanı sıra, banknot sisteminde yaşanacak bu değişiklik sonrası en merak edilen konulardan biri de 500 TL’lik banknotların piyasaya sürülüp sürülmeyeceği oldu. Elde edilen bilgilere göre, 2025 yılında 500 TL’lik banknotların da piyasaya sürüleceği ifade ediliyor. Bu durumda, ATM'lerden 200 TL ve 500 TL banknotlarını çekmek mümkün olacak.

Yeni düzenlemeyle birlikte Türkiye'nin nakit kullanımında yeni bir dönemin başlaması bekleniyor. Bu değişiklik, vatandaşların günlük hayatındaki nakit kullanım alışkanlıklarını da etkileyecek.

İşte Şenol Babuşçu'nun o paylaşımı...